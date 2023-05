UŽAS / Kaos na stadionu: Nizozemski huligani se probili prema obiteljima igrača, oni priskočili u obranu. Zastrašujuće scene obilaze svijet

Šokantne scene navijačkih nereda obilježile su uzvratni susret polufinala Konferencijske lige u Alkmaaru između AZ-a i West Hama Uniteda. Engleski premierligaš West Ham izborio je plasman u finale Konferencijske lige porazivši AZ u obje utakmice nakon što je u Londonu bilo 2-1, a u uzvratu u Alkmaaru 1-0. Međutim, nakon uzvratne utakmice u Nizozemskoj došlo je do navijačkih nereda kada se skupina domaćih huligana probila na dio glavne tribine na kojoj je bilo dvjestotinjak navijača londonskog kluba, većinom članova obitelji i prijatelja. Navijači AZ-a napali su goste, nakon čega je nekoliko igrača West Hama preskočili barijeru i ušlu u metež kako bi podržali svoje obitelji i prijatelje. Među prvima su priskočili Michail Antonio i Flynn Downes, a zatim i Lucas Paqueta, Said Benrahma, te Tomaš Souček. Policija i redari brzo su stigli na mjesto događaja kako bi spriječili daljnje sukobe, a mir je uspostavljen nakon 10 minuta. "Ne mogu objasniti što se dogodilo i zašto se dogodilo. Igrači su se uključili jer su tamo bile njihove obitelji, to je vjerojatno bio razlog reakcije. Tamo je bio i moj 87-godišnji otac," kazao je nakon susreta menadžer West Hama David Moyes za BT Sport. "Na tom dijelu tribine je bila i moja obitelj koja je gledala utakmicu. Bili smo zabrinuti za njih. Sigurnost je najvažnija stvar na stadionima, posebno na ovakvim događajima i bili smo zabrinuti za svoje obitelji," dodao je vratar Alphonse Areola. Direktor AZ-a Robert Eenhoorn svjedočio je neredima iz neposredne blizine. Pokušao je smiriti stvari, ali nije uspio. "Skakao sam između, ali ovo je bilo prejako za mene. Odmah sam to shvatio kad sam vidio sve te ljude", rekao je za ESPN, dodavši: "Ispričavam West Hamu što se ovo dogodilo. Prošli smo tjedan doživjeli istu stvar u Londonu, ali srećom uspjeli smo izbjeći sukob." Prošli tjedan dogodio se sličan incident u Londonu kada su navijači AZ-a, uključujući i obitelj trenera Pascala Jansena, napadnuti od strane navijača West Hama nakon što su slavili gol nizozemskog kluba. "Ovakve scene ne pripadaju našem stadionu. Po mogućnosti ni na jednom stadionu. osjećam sram. Ljudi su doživjeli zastrašujuće trenutke. Moraš kontrolirati svoje emocije, čak i u noći poraza," dodao je trener domaćeg sastava Pascal Jansen.