Nikola Kalinić i službeno je predstavljen kao novi sportski direktor Hajduka. Tako će s terena preseliti u urede.

Na predstavljanju uvodnu riječ dobio predsjednik Bijelih Ivan Bilić.

"Zahvaljujem se prethodniku Nikoličiusu, a novi sportski direktor kluba je Nikola Kalinić. On je legenda kluba. Njegova najveća vrijednost je to što je hajdukovac. Voli klub više nego neki drugi. Ima nama neprocjenjivo iskustvo rada u velikim klubovima i kontakte koji će nam biti od pomoći. Iskren je, direktan i tvrdoglav, što će biti pozitivno", rekao je Bilić.

Potom je riječ dobio Kalinić.

"Prvi mi je cilj dovesti trenera što prije, najdalje do kraja idućeg tjedna. Daj Bože da to bude i sutra, radimo na tome. Druga ključna stvar je pravilnik ponašanja, odnosno disciplina. Imali smo dosta problema u protekloj sezoni, ako to ne riješimo, neće opet biti ništa. Vrijedit će za sve igrače, bez obzira kako se tko zove, od najmlađih do najstarijih. To je ključ, vrijedit će od prvog dana priprema, tko ne bude poštovao, snosit će odgovornost. Imao sam i ja u karijeri problema, ali sam za to i odgovarao."

Ime novog trenera još nema.

"Radimo na tome. Želim trenera pobjednika. Najbitniji je rezultat, Hajduk se uvijek mora boriti za prvo mjesto. Da ćemo biti prvaci neću obećati, ali težina kluba… Hajduk je navikao pobjeđivati, dat ću sve od sebe da se složi ekipa za prvo mjesto."

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

"Ima i stranih i domaćih. Na kraju ćemo odlučiti. Jezična barijera, i to mi je smetalo. Neće biti da naš trener priča engleski, da se udovoljava strancima, to nije normalno. Imaju tri mjeseca naučiti jezik, ako ne, neka se snalaze."

Odgovorio je i na pitanje što će biti s Markom Livajom i Ivanom Perišićem.

"Nema službene ponude, a on ima ugovor. Ostaje. Želim ga motiviranog. Perišić je pod ugovorom do kraja osmog mjeseca. Želimo ga, ali odluka je na njemu. Brekalo je pod ugovorom s Fiorentinom. I njegova želja je bitna. Problem je i novac koji zarađuje u Fiorentini."

Imao je komentar i na izjavu izbornika Zlatka Dalića da bi on s junionrima bio treći.

"Svatko ima pravo na svoje mišljenje. Ako misli na budućnost, neka on na Europskom prvenstvu stavi Baturinu umjesto Modrića."

Hajduk nije bio prvak 19 godina, hoće li biti sljedeće godine.

"Obećati nešto što će biti za pola godine ili godinu, to nema veze sa sportom. Naš je cilj borba za prvo mjesto i osvajanje Kupa, ali tko će to znati. Treba biti skroman i ići utakmicu po utakmicu, da ne bude razočarenje kao ove sezone", istaknuo je Kalinić

Predsjednik Bilić je otkrio kakav će biti proračun za sljedeću sezonu.

"Bit će sličan kao i lani, možda malo veći. Mi smo ga projicirali da ostane na razini, možda malo veći. Nama je cilj da ne krešemo, nego da ostavimo momčad u sličnoj ili boljoj poziciji."