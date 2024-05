Dinamo je za ponedjeljak ujutro u 10.00 zakazao konferenciju za medije na kojoj su bili predsjednik kluba Velimir Zajec, trener prve momčadi Sergej Jakirović i sportski direktor Marko Marić, te analizirali netom završenu sezonu i najavili iduću. Sveto trojstvo svakog kluba, točnije ustrojstva svakog kluba, izašao je pred novinare kako bi stavili točku na i jedne lude "vožnje".

Glanogovornik Dinama Marko Bošnir na početku konferencije za medije zahvalio se svima za jučerašnju ludu i nezaboravnu proslavu Dinama i navijača na Trgu Bana Josipa Jelačića.

"Hvala svima za jučer, taj dan će nam svima ostati zauvijek u sjećanju. Hvala navijačima i pohvala svim kolegama i policiji koji su sudjelovali u slavlju i super sve organizirali", rekao je za početak glasnogovornik Marko Bošnir pa riječ prepustio predsjedniku kluba Zajecu:

"Malo je prerano za ovakvu konferenciju, no takav je posao. Puno radimo i rano i nije nam problem digunti se iako smo jučer bili u štimungu. Hvala navijačima, igračima, treneru i stručnom stožeru, te svima oko kluba, ovoj novoj grupaciji koja je dala sve od sebe da se uskladi s nama. Ipak nisu ljudi iz nogometa. Čestitam svima", rekao je Zajec i prešao na ono što najviše zanima novinare koji prate Dinamo i navijače zagrebačkih plavih.

"Trener Jakirović ima maksimalnu podršku. Često dolazi gore kod nas, pričamo o nogometu, puno više se u klubu priča o nogometu jer je ovo nogometni klub. Nikada o Jakirovićevom odlasku nije bilo govora. Ja sam uvijek u svakom klubu bio uz trenera, imam puno iskustva u ovim poslovima i znam da se rezultat može napraviti samo ako imaš kontinuitet na stručnoj, tehničkoj i igračkoj razini. Ne volim puno mijenjati trenere osim što sam mijenjao žene, nažalost", otkrio je predsjednik Dinama Velimir Zajec i stao na kraj pričama o Jakirovićevoj poziciji, zbog čega su u Maksimiru i sazvali konferenciju za medije.

Jakirović se nadovezao...

"Nikad nisam osjetio nepovjerenje. Normalni su usponi i padovi, ali znao sam da će ekipe koje su bile ispred nas biti pod sve većim pritiskom. Kad se osvrnete na sve, nitko vas ne pita kako ste igrali u Varaždinu ili Puli. Zajec i ja maksimalno razgovaramo, moramo komunicirati pa i imati različita mišljenja, ali nemam problema s tim. Plan već radimo, da napravimo dobre poteze. Već znamo na kojim bismo se pozicijama pojačali. Bit će i odlazaka, a to je sve posao za čovjeka s moje lijeve strane."

I trener Jakirović i sportski direktor Marko Marić još su pod dojmom jučerašnjeg slavlja. Te će scene pamitit cijeli život.

"Fantastična atmosfera i organizacija. Još kad se popnete na binu izgleda kao da ima 100.000 ljudi. Ispunio mi se san jer smo osvojili sve što se dalo osvojiti.Kad gledaš neke dočeke na Trgu se nekako zamišljaš u tim situacijama. Ne sjećam se što sam pričao, samo se sjećam pjesme. Hvala navijačima, od srca. Sad mali odmor i čeka nas veliki posao. Posebno Marka Marića", kazao je Jakirović, a onda se oglasio Marić, nekadašnji nogometaš, Dinamovo dijete, mladi stručnjak koji je iznimno talentiran i kojeg svi hvale.

"To se nikad ne zaboravlja, bilo je predivno. Kad vidite malo djecu da trče uz autobus… Iskrena ljubav i strast prema nogometu. To sigurno nikad neću zaboraviti. To nam je dodatni motiv za dalje, želimo napraviti još veći iskorak. Financijski se moramo izgraditi i vjerujem da će nam pomoći i Real malo u finalu Lige prvaka. Trener ima maksimalnu podršku. Pričamo stalno, često je kod nas, pričamo o nogometu. To je nogometni klub Dinamo."

Marić su osvrnuo isto na trenera Jakirovića i glasine o njegovoj smjeni.

"Puno jače i moćnije ekipe od Dinama imaju problema i rezultat pati kad prodaju stožerne igrače. Ova sezona nas podsjeća na 2016./2017. kad su otišli Marko Pjaca i Marko Rog. Bilo je i tad puno uspona i padova, no tada nismo bili prvaci. Livakovića, Šutala i Ivanušeca niti jedna ekipa ne može lako zamijeniti. Treba vremena igračima koji su stigli na njihove pozicije da dođu do tog nivoa, a to mogu napraviti", kaže Marić pa nastavlja:

"U tom trenutku nije lako biti trener i ne možeš očekivati da neće biti padova. Ekipa se jako puno tražila, ali nije prihvatila poraz. Bilo je u nekim trenucima teško, ali trener je uvijek imao našu podršku i na kraju smo velikim radom i zalaganjem došli do onoga što želimo. No, ovo je tek početak. Želimo napraviti stabilnu ekipu koja će biti toliko jaka da nam dozvoli promociju mladih. To je najvažniji segment kluba. Dinamo živi od mladih igrača. Jako sam ponosan što smo im imali prilike dati šansu. Nije dovoljno samo biti prvak, treba i stvarati nove igrače. Ne samo za Dinamo nego i za hrvatski nogomet koji živi od Dinama."

O svemu se oglasio i Jakirović.

"Nikad u Dinamu nisam osjetio nepovjerenje. Uvijek smo imali mir i bilo je vjere u ovu ekipu. Imate uspona i padova, to je nogomet, ali znao sam da je sezona maraton i da će na ekipama ispred nas pritisak biti sve veći. Moramo gledati naprijed, imamo dosta prostora i bitno je raditi planski, a to smo već počeli. Znamo gdje bismo se pojačavali i što nam treba. Vjerojatno će biti i odlazaka pa ćemo sjesti i razmisliti. Svakodnevno komuniciramo i gledamo naprijed. Znam što se od mene očekuje. Moraš isporučiti rezultat. U Dinamu je to jedino mjerilo. Ima nekad i dojma, ali kad se osvrneš i pogledaš što si osvojio, tko te pita kako si igrao u Varaždinu? Sve analiziramo i ima prostora za napredak. Nadam se da će iduća sezona biti još bolja."