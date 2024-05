Dinamo je sinoć proslavio trostruku krunu na glavnom zagrebačkom Trgu Bana Josipa Jelačića, treću u svojoj povijesti. I to je napravio sa stilom.

Sezonu su dinamovci otvorili osvajanjem Superkupa pobjedom nad Hajdukom u Maksimiru, potom su slavili u Kupu porazivši Rijeku, da bi remijem u zadnjem kolu protiv Rudeša (3:3) i službeno zaključili utrku za naslov prvaka s osam bodova više od Rijeke i čak 14 bodova više od splitskog kluba.

Posebnu težinu cijeloj ovoj natjecateljskoj godini daje i zanimljiv statistički detalj. Dakle, Dinamo je, uključujući i nedjeljni dvoboj protiv Rudeša, odigrao ukupno 59 službenih utakmica ove sezone što je apsolutni rekord u cijeloj klupskoj povijesti, od 1911. godine do danas.

Dosadašnji rekord držale su sezone 2013/14. i 2018/19. u kojima je momčad Dinama odigrala po 57 službenih dvoboja.

U tom je opusu 51 utakmicu vodio trener Sergej Jakirović, a početnih osam njegov prethodnik Igor Bišćan. Posljednji put Dinamo je naslov na Trgu proslavio sada već davne 2007. godine.

Više desetaka tisuća navijača stvorilo je jučer ludilo u gradu koji diše za Ponos Zagreba. Zagreb se, prema najavama, zaplavio u nedjelju u pravom smislu te riječi. Zapaljeno je more baklji, dimnih bombi i sve je pomalo podsjećalo na doček Vatrenih 2018. Ne po broju ljudi koliko po zapaljenoj pirotehnici.

Nema tko nije palio. I staro i mlado. Razumljivo i zašto. Bila je ovo sezona u kojoj su zagrebački plavi, u uzbudljivoj utrci s Rijekom i Hajdukom za naslov prvaka u kojoj su dinamovci tek pred kraj sezone po prvi put zasjeli na prvu poziciju, uzeli dvostruku krunu.

Neki su govorili, kritičari uglavnom, kako je ovo najgora sezona Dinama u posljednjih 20 godina. I u toj "najgoroj" sezoni u posljednja dva desetljeća Plavi su skinuli dvostruku krunu u ovoj godini. Završili su sa 82 boda kao prvi, +8 u odnosu na Rijeku i +14 u odnosu na splitski Hajduk.

Euforija je pokazatelj i važnosti trenutka za plavi navijački puk. Dolaskom Velimira Zajeca na mjesto predsjednika kluba, Dinamo je prodisao, a Zagreb proključao. S novim ljudima u klubu nastavilo se, usprkos brojnim turbulencijama u jučer završenoj nogometnoj HNL sezoni, s praksom uspjeha. Dinamo je opet pokazao da ima pobjednički mentalitet, da mu je DNA na jednoj višoj nogometnoj razini nego ostalim klubovima u Hrvatskoj.

Slavonija je dobila čast zatvoriti HNL uzbuđenja, tj biti dio završnog komentara Net.hr-a napete i dramatične sezone. Pitate se možda zašto Slavonija? Vidjet ćete...

Robert Špehar, 9. najbolji strijelac u povijesti najvišeg nogometnog ranga u Hrvata sa 86 golova na kontu, legenda Osijeka, Zagreba i ostalih klubova za koje je nastupao, Javio nam se jutros iz Osijeka.

"Prvo bih htio čestitati GNK Dinamo na osvojenoj titulu, treneru Jakiroviću i stručnom stožeru, igračima, predsjedniku Velimiru Zajecu i ljudima u klubu, svim zaposlenicima. Pokazali su da su zaista najbolji kad je bilo najpotrebnije, odradili su lavovski posao. Bila je ovo jako uzbudljiva sezona u kojoj smo vidjeli obrata u toj utrci. I Dinamo i Rijeka i Hajduk su bili vodeći. Plavi su to postigli tek u završetku sezone, dok je Hajduk bio jesenski prvak, a Rijeka do kraja u drugom dijelu vodeća, skoro pa do kraja, do onog derbija na Rujevici kojeg su izgubili 2-1. Trostruka titula ove sezone Dinama, dvostruka ove godine, apsolutno je zaslužena. Naravno, čestitke svim ostalim klubovima koji su participirali u natjecanju i borili se za svoj dio kolača, za bodove", rekao je Robert Špehar i dotaknuo se atmosfere u Zagrebu oko Dinama. Pravog Dinamovog proljeća.

"Atmosfera koja se dogodila, ta navijačka kemija, izbori, statut isto tako, sve je to utjecalo da se ta pozitivna navijačka energija u Zagrebu dogodi i sad gledamo nestvarne scene kakve su bile jučer na Trgu Bana Josipa Jelačića. Dolaskom Velimira Zajeca i njegovih ljudi u klub, pokrenulo se nešto posebno u i oko Dinama. Stari Boysi, mladi Boysi, simpatizeri, obitelji, sve se spojilo u jedno i sad gledamo to što gledamo", tvrdi Robert Špehar, bivši slavni igrač NK Osijek, zakleti Osječanin i na našu konstataciju da su Slavonci jak i važan dio Plave navijačke vojske, samo se nasmijao...

Foto: Ivica Galović/PIXSELL

"Dinamo i Hajduk su klubovi koji svoju popularnost imaju i izvan granica Lijepe naše. U Hrvatskoj imaju veliki broj navijača, pa tako Dinamo ima navijače i u Slavoniji koji su jaki i brojni. Ali, nije bitno je li neki dinamovac Slavonac, Hercegovac ili Zagrepčanin. Najbitnije za Dinamo je da se stvorila fantastična atmosfera koja traje i koja će ih nositi i u daljnjim izazovima, u sljedećoj sezoni, nogometnom ljetu koje nam predstoji, borbi za Ligu prvaka", zaključio je Robert Špehar, Slavonac od glave do pete, nogometna legenda, gospodin prije svega.