Hajduk - Istra

Stadion Poljud, 28. kolo HNL-a

2-2

Hajduk: Lučić - Mikanović, Borevković, Ferro, Melnjak - Grgić, Krovinović - Pukštas, Benrahou, Mlakar - Livaja

Istra: Majkić - Galilea, Marešić, Hujber, Marin - Mlinar, Caseres, Petrusenko - Abdallahi, Bakrar, Kadušić

Hajduk je propustio sjajnu priliku da dođe na minus četiri u odnosu na Dinamo, iako nije moglo bolje početi za njih danas. Poveli su već u 2. minuti kada je Livaja sjajno proigrao Mlakara koji udarcem iz prve vara Majkića i zabija za 1-0 Bijelih. Domaćin je i nakon gola bio dominantan na terenu, a u 15. minuti Livaja je sam izbio pred golmana Istre, koji ga ruši, ali nakon konzultacija s VAR sobom sudac Čulina potvrdio je odluku pomoćnika koji je signalizirao zaleđe u početku akcije.

I onda šok u 20. minuti. Hujber je nakon slaloma opalio s ruba šesnaesterca i pogodio za 1-1. Već u sljedećem napadu Istra je stigla do preokreta. Bakrar je pobjegao obrani Hajduka, oslobodio se čuvara pa snažnim udarcem s 14, 15 metara ostavio Lučića bez šanse za vodstvo gostiju 2-1 na Poljudu. Dva brza gola uzdrmala su hajdukovce, a nakon toga dosta se zaoštrilo na terenu, vidjeli smo nekoliko ružnih startova, pa je sudac od 36. do 40. minute pokazao čak pet žutih kartona, od čega čak tri igračima Hajduka, a dva gostima.

U samoj završnici prvog poluvremena domaćin ipak stiže do izjednačenja, ubacio je Krovinović s desne strane, a u sredini glavom loptu u mrežu posprema Mlakar za 2-2. Mogao je prije odmora Hajduk i do potpunog preokrata, ali udarac Livaje Mujkić je odbio u korner.

Odmah na početku drugog poluvremena, već u 15. sekundi Hajduk ostaje s igračem manje. Borevković gubi loptu, te potom u izglednoj poziciji ruši igrača Istre, a sudac Čulina bez ikakvog razmišljanja mu je pokazao izravan crveni karton. Iako s igračem manje, domaćin je prvi zaprijetio, Mlakar se oslobodio čuvara na lijevoj strani i pucao iskosa sa sedam, osam metara, ali odlazi to pokraj gola. U 57. minuti Hajduk je ponovno zabio, no nakon intervencije VAR-a zbog zaleđa gol je poništen. Udarac Pukštasa zaustavila je vratnica, da bi u nastavku akciju loptu u mrežu iz blizine pospremio Benrahou. Marokanac je četiri minute kasnije pokušao iz slobodnog udarca, no prohujalo je to pokraj vratnice.

Unatoč igraču manje, Hajduk je imao dominaciju, no pravih prilika bilo je malo. U 79. minuti i gosti su ostali s igračem manje nakon što je Marešić s leđa startao na Livaju, a sudac mu je odmah pokazao drugi žuti karton. Samo tri minute kasnije dobra prilika za Hajduk, ubacio je Ferro, točno na glavu Livaje, ali udarac odlazi pokraj gola. Do kraja se više rezultat nije mijenjao pa su Bijeli izgubili bitna dva boda.

Drugi Hajduk sada ima 54 boda, šest manje od Dinama koji u subotu gostuje kod Lokomotive, dok je Istra 1961 šesta sa 36 bodova, jednim više od sedme Rijeke koja će u subotu ugostiti Šibenik