Nogometaši Osijeka svladali su s 2-1 (0-0) kazahstanski Kizilžar, u gostima, u prvom dvoboju drugog pretkola Konferencijske lige. Uzvratna utakmica igra se idućeg četvrtka u osječkom Gradskom vrtu.

Do prve gostujuće europske pobjede nakon pet godina Osijek je došao golovima u drugom poluvremenu. U 58. minuti je glavom pogodio Mihret Topčagić, dok je domaću mrežu u 76. naciljao Laszlo Kleinheisler za 2-0. U 84. je nevjerojatan autogol postigao Darko Nejašmić za konačnih 2-1 Osijeka.

Nejašmić je pod pritiskom na centru terena odlučio napamet i bez gledanja vratiti loptu vrataru Ivušiću, a ovaj je stajao dosta daleko od pozicije koju je Nejašmić gađao i lopta je bila prebrza za vratara i ušla je u gol.

Bjeličini komentari

Utakmicu i autogol Nejašmića komentirao je i Nenad Bjelica.

"Oni su za svako izvođenje auta i kornera trebali puno vremena i tako usporili utakmicu uz ovo sporo vrijeme, uz spor teren, oni su još usporili utakmicu. Mi nismo mogli u prvom poluvremenu izaći iz toga, ali smo u drugom poluvremenu rekli igračima da krenu igrati što brže, s dva dodira, isto nam je pomoglo što je prskan teren na poluvremenu pa je bio malo brži, lopta je lakše išla", rekao je Bjelica i zatim je poručio da ne želi baš previše komentirati autogol.

"Ne bih to komentirao. To se događa. Da nema grešaka u igri ne bi bilo ni golova za nas ni za protivnike. Idemo dalje. Ovaj nas rezultat drži budnim. S 0:2 bismo možda mislili da je gotovo, i mi i naši navijači. Međutim ovo nas drži budnim i to me raduje", veli trener.