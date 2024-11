To se čekalo: Evo kako je srpski komentator doživio poraz Dinama

U susretu petog kola Lige prvaka Dinamo je u srijedu na stadionu Maksimir izgubio od aktualnog europskog doprvaka Borussije Dortmund sa 0-3 upisavši drugi poraz.

Poraz protiv Borussije, lanjskog finalista Lige prvaka, nije neočekivan, no dojam s utakmice na Maksimiru naznačava da Dinamo u ovom dvoboju skoro da nije imao ambicija osim da se primi što manje. Izrazito defenzivna formacija Dinama izdržala je do 42. minute, a potom su Zagrepčani primili još dva gola, dok Dinamo napadački praktički nije ni postojao jer nisu uputili udarac u okvir vrata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S nestrpljenjem se iščekivalo kako je srpski komentator doživio ovaj poraz Plavih, nakon što je potpuno rezervirano komentirao remi i dvije pobjede zagrebačkog kluba u prošle tri utakmice u LP.

Sada se pojavila snimka i iznenadila je sve.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prije bi srpski komentator emotivno doživio pogotke koje Dinamo prima, a bez emocija bi ispravio one koje zabija, no sada se to promijenilo.

Naime, srpski komentator je prilično neutralno izvještavao o svim pogocima u mreži Dinama, a OVDJE možete pogledati snimku.

Zanimljivo, ova snimka se pojavila dan nakon utakmice, dok se na snimke Dinamovih pojeda/remija čekalo nekoliko dana.

POGLEDAJTE VIDEO: Bjelica pred brojnim novinarima objasnio što se dogodilo Dinamu protiv Borussije

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa