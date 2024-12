Kako je Bjelica reagirao na otkaz? Njegova je reakcija 'kamilica' naspram navijača

Nitko nije očekivao da će Dinamo otpustiti Nenada Bjelicu u nedjelju. Kao iz vedrog neba opalio je prijepodne Fabrizio Romano i najavio dolazak Fabia Cannavara na klupu Dinama i opet bio brži od ostalih. Mogli su mislili kako je to samo 'patka', glasina koja bi se mogla dogoditi jednoga dana kad Bjelica dobije otkaz, no nitko nije smatrao da će to biti upravo taj dan. Vijest je brzo odjeknula i izazvala mnoge različite reakcije od samog Bjelice, do legendarnih nogometaša te navijača Dinama.

Bjelica podnio vijest vojnički

Izvršni odbor napravio je potpuni zaokret u dva tjedna i od podrške Bjelici odlučili su se za dolazak Cannavara. Kako je to sam Bjelica podnio, odgovorio je sportsaki direktor Marić na presici za medije.

"Ništa se nije promijenilo, htjeli smo analizirati i vidjeti kakvi su izgledi za osvajanje naslova. Kako je Bjelica podnio? Normalno, to su stvari koje se događaju u nogometu, imali smo normalnu komunikaciju. Mi smo na zadnjem IO-u odlučili da ćemo dobro analizirati i onda konačno odlučiti"

Nogometne legende u čudu

Legendarni napadač Robert Špehar otkrio je za Net.hr kako je iznenađen ovom odlukom. Špehar nije htio previše komentirati jer ne zna detalje, ali smatra da je za ovako šokantan potez očito nešto puklo unutar kluba s Bjelicom. Je li tu bilo sukoba oko pojačanja i sportske politike s Marićem? Teško je još reći. Špehar nije htio ići u tome tonu, ali je istaknuo da gledajući rezultat Dinama u HNL-u može shvatiti ovaj potez Dinama, ali je nije uopće očekivao nakon nedavnog isticanja podrške Bjelici. Više o tome pogledajte OVDJE.

Navijači bijesni

Ne prestaju se nizati negativne reakcije na svim Dinamovim društvenim mrežama. Većina komentara počela je odmah pljuvati po Cannavaru kao nedoraslim za posao na Maksimiru, dok su neki ostali oprezni i strpljivi te ustvrdili da talijanskome treneru treba pružiti priliku. Jedno je jasno - navijače je razbjesnio ovaj potez Dinama. Nitko od njih nije očekivao ostavku Dinama pred početak samih priprema. Bili su svjesni navijači da se Bjelici trese stolica, ali dolazak Talijana opet smatraju ishitrenom odlukom. U jednome navijači imaju pravo. Bjelica je trebao biti dugoročno rješenje, a na kraju je njegov boravak bio kraći od očekivanog. Mnogi su se sjetili Jakirovića te su time prozvali Upravu kako su time pokazali nesposobnost. Ako Bjelica nije dugoročno rješenje zašto se uopće tjeralo Jakira od početka, neki su od komentara. Rezime reakcije navijača je jasan u jednome segmentu - svi su bijesni na Dinamovu Upravu.

Što slijedi?

Nakon ovoga šoka svi simpatizeri Dinama trebaju prespavati ove iznenadne vijesti. Što je tu je. Cannavaro je novi trener Dinama i treba mu podrška sa svih strana jer ga čeka težak posao. Rijeka i Hajduk bježe Dinamu sedam bodova i teška polusezona čeka Plave. Ima još vremena, pripreme nisu počele, ovaj šok Dinamo treba prebroditi i naći pozitivni naboj koji će ih nositi u nastavku sezone. A za to će trebati podrška navijača, koja do sad nije nedostajala.

