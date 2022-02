U jednom od najvećih nogometnih derbija Celtic je na svom travnjaku pobijedio Rangers sa 3-0 preuzevši vodstvo na ljestvici. Sudar škotskih velikana, 427. "Old Firm" u potpunosti je primao "The Bhoysima" koji su mogli i uvjerljivije slaviti, no Allan McGregor je spasio goste od pravog potopa.

Domaćin je sve obavio u fantastičnom prvom poluvremenu u kojem je zabio tri gola. Junak utakmice bio je Japanac Reo Hatate koji je zabio prva dva, a potom asistirao za treći gol. Japanac je u prosincu stigao u Celtic iz Kawasaki Frontalea i u četiri ligaška nastupa zabio je tri gola.

Bio je to derbi u kojem su nastupila i dva hrvatska reprezentativca. Josip Juranović je odlično odigrao cijeli dvoboj za domaći sastav, dok se Borna Barišić uklopio u Rangersovo sivilo i zamijenjen je u poluvremenu.

Kapetan Celtica izvrijeđao Barišića

A baš je Borna Barišić, koji nije odigrao bog zna kakvu utakmicu, doživio neugodnost na terenu kada ga je kapetan Celtica Callum McGregor izvrijeđao u 21. minuti. Barišić je u jednom trenutku pokušao probiti po lijevoj strani na polovicu Rangersa, ali ga je McGregor sjajno zatvorio i natjerao da vrati loptu obrani, ali ga je usput i brutalno izvrijeđao.

Kada je McGregor vidio da Barišić mijenja smjer i vraća loptu dobacio mu je "shitebag". Prijevod vjerujemo nije potreban, a njegovu je uvredu zabilježila kamera uz teren.

Situaciju možete pogledati OVDJE.

Celtic je ovom pobjedom prekinuo crni niz od šest utakmica bez pobjede u gradskim derbijima pri čemu je doživio pet poraza. No, još je važnije što je s tri nova boda preuzeo vrh ljestice sa 57 bodova, dok je Rangers ostao na 56.