Kako izbornik misli posložiti obranu za dvije ključne utakmice

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u sljedećih sedam dana očekuju dva posljednja ogleda u Ligi nacija. Našu reprezentaciju u petak će od 20:45 ugostiti Škotska. Utakmica će se igrati na Hampden Parku u Glasgowu, a Hrvatska će u ponedjeljak na Poljudu, također od 20:45, ugostiti Portugal. Hrvatska je u vrlo dobroj situaciji da osigura prolazak dalje u Ligi nacija, ali nije sve tako bajno za izabranike Zlatka Dalića.

Kako je već svima poznato, Hrvatska za ove dvije utakmice na raspolaganju ima samo tri centralna braniča - Joška Gvardiola, Josipa Šutala i Duju Ćaletu-Cara, a za Škotsku je otpao i prvi vratar Dominik Livaković zbog crvenog kartona koji je dobio protiv Poljske. Na press konferenciji smo saznali i da zbog privatnih razloga nema ni vratara Ivice Ivušića. Dalić će tako imati velikih problema u slaganju posljednje linije, a čini se kako ih pokušava riješiti aktiviranjem pretpoziva braniču Fiorentine Marinu Pongračiću. Ono što se neće promijeniti je da za utakmicu protiv Škotske izbornik na raspolaganju ima samo dva vratara - Nediljka Labrovića i Dominika Kotarskog koji zajedno imaju tri utakmice u reprezentativnom dresu, a koji god stane na vrata, bit će mu to prva utakmica s posljednjom linijom koju će Dalić vjerojatno poslati na teren.

Mogli bi se tako nastaviti problemi Dalićeve posljednje linije koje je na pressici istaknuo i jedan učenik osnovne škole. Podsjetimo, Hrvatska od Eura igra u formaciji 3-5-2 tako da Dalićeva odluka da pozove samo tri stopera od početka nije imala smisla jer to bi značilo da je planirao obje utakmice odraditi bez promjene na stoperskoj poziciji, a ne bi imao ni koga uvesti u slučaju da se koji od navedenog trojca ozlijedio. S obzirom na sve čini se kako se izbornik planira vratiti formaciji s četiri igrača u obrani u kojoj bi dva stopera startala, a dvojica čekala svoju priliku s klupe. Takva bi formacija vjerojatno poslužila i našim rješenjima na desnom beku Kristijanu Jakiću, Ivanu Perišiću ili nekom trećem igraču kojeg Dalić želi probati na toj poziciji u nedostatku klasičnih desnih bekova Juranovića i Stanišića.

Kadrovske probleme Dalić je istaknuo i na današnjoj press konferenciji: "Šutalo,Gvardiol i Ćaleta Car su naše opcije. Zvali smo Pongračića da imamo dodatnu opciju. Želimo u Škotskoj biti agresivni i odraditi posao. Zanimljivo, od toliko stopera smo ostali samo na njima. Imamo dobar roster da možemo kombinirati. Nemamo standardnost, ali nadam se da ćemo do ljeta to dobiti. Žao mi je da ne igraju u klubovima, meni nije svojstveno da zovem one koji ne igraju, ali nadam se da će i to doći."

