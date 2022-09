Nakon senzacionalne pobjede na Maksimiru nad Chelseajem u prvom kolu Lige prvaka, nogometaše zagrebačkog Dinama u srijedu (18.45) očekuje utakmica s talijanskim velikanom Milanom na kultnom San Siru u drugom kolu LP.

U utorak su na konferenciji za medije u Milanu tu utakmicu najavili trener Dinama Ante Čačić i kapetan Arijan Ademi, kojemu će ova utakmica biti 100. europska u Dinamovu dresu.

"Dolazimo na San Siro kao vodeća momčad skupine. Nastojimo to ostati i sutra iako igramo protiv favoriziranog domaćina, no utakmica protiv Chelseaja nam daje pravo da vjerujemo da možemo sutra ponoviti takvo izdanje. Ako se to dogodi, onda će domaćinu biti teško", rekao je Čačić pa nastavio:

Milan je teži

"Ako ćemo biti koncentrirani svih 90 minuta kao što smo bili protiv Chelseaja, onda ta utakmica do kraja može biti neizvjesna. Milan je favorit, ali rekao sam da ćemo u svakoj utakmici mi tražiti svoju šansu. Našli smo je u prvoj utakmici, a tražit ćemo je i sutra. Samopouzdanje je prvi preduvjet i vjera u sebe i vjerujem da možemo odigrati dostojno razine Lige prvaka. Ako tako bude, onda utakmica može završiti s bilo kojim od tri znaka.

Sigurno da postoji razlika biti domaćin Chelseaju i gost Milanu. Rekao bih da je Milan možda čak i teži protivnik nego što nam je bio Chelsea. Hoćemo li ići na bod? U svakoj utakmici idemo na pobjedu, no pobjeda se kuje iz obrane. Na svakom dijelu terena moramo igrati obranu i biti koncentrirani kad će protivnik imati dominaciju, a bit će takvih trenutaka. Pokazali smo protiv Chelseaja da u takvim situacijama možemo dobro reagirati", poručio je Čačić, a Ademi je rekao:

"Raspoloženje je dobro, vjerujem u momčad koja će sutra istrčati. S pravom se nadamo dobroj prezentaciji. Znamo kakav nas protivnik očekuje, klub koji je pokazao da je velik i u prvenstvu i u Ligi prvaka. Nadam se da ćemo se dobro držati kao i protiv Chelseaja i da ćemo se sretni vratiti kući", zaključio je.

Tko će igrati?

E sada, glavno je pitanje kako će Dinamo izgledati protiv Milana. Čačić će se vjerojatno odlučiti za identičan sastav kao i protiv Chelseaja, a to bi značilo da će Dinamo započeti s petoricom u zadnjoj liniji, odnosno, s trojicom stopera ispred vratara Dominika Livakovića. Stoperi bi trebali biti Stefan Ristovski, Josip Šutalo i Dino Perić, dok bi krilne bekove trebali igrati Robert Ljubičić s lijeve i Sadegh Moharrami s desne strane.

Dvojac na krilnim bekovima je sjajno radio protiv Chelseaja, a upravo će oni biti možda i ključni jer Milan ima vrlo opasna krila, posebice Rafaela Leaoa i Thea Hernandeza koji se obično nalazi na njega na lijevom krilu.

U veznom redu očekuju se Arijan Ademi i Josip Mišić, a ispred njih na polušpici bit će gotovo sigurno Luka Ivanušec. Ključne uloge u napadu imat će ipak Bruno Petković i Mislav Oršić, koji će se nalaziti ispred Ivanušeca.

Čačić si nikako ne može priuštiti aktivan i napadački nogomet, stoga se očekuje reaktivna igra, kontraški nogomet i čvrsti blok u obrani, dakle, zatvorena varijanta kao i protiv Chelseaja.