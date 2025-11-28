FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAPOKON GA KRENULO /

Kakav pogodak! Bivša nada Dinama postigla gol koji ruši zakone mogućeg

Kakav pogodak! Bivša nada Dinama postigla gol koji ruši zakone mogućeg
×
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Ovo mu je drugi pogodak u zadnje dvije utakmice i treći pogodak u sezoni.

28.11.2025.
17:42
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U utakmici 17. kola Prve nogometne lige (druga liga) sastali su se Sesvete i riječki Orijent, a jedini pogodak na utakmici postigao je bivši talent Dinama Ivan Šaranić (22).

U Dinamu su dugo imali nade u veznjaka iz Siska te je više puta odlazio sa seniorima Dinama na pripreme, a skupio je i četiri nastupa za prvu momčad u službenim utakmicama. No, kako se nije uspio probiti, prošle su ga sezone u Dinamu "riješili", te je Šaranić otišao u Ujedinjene Arapske Emirate. Tamo se nije naigrao te se brzo vratio u Hrvatsku, što se pokazalo kao pun pogodak. Šaranić u Sesvetama, koje su trenutno šestoplasirani klub, igra redovito, a ovo mu je drugi pogodak u zadnje dvije utakmice i treći pogodak u sezoni.

POGLEDAJTE VIDEO: Težak poraz hrvatskih rukometašica na otvaranju Svjetskog prvenstva

DinamoIvan ŠaranićPrva NlNk SesveteOrijent 1919
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NAPOKON GA KRENULO /
Kakav pogodak! Bivša nada Dinama postigla gol koji ruši zakone mogućeg