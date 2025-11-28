Kakav pogodak! Bivša nada Dinama postigla gol koji ruši zakone mogućeg

U utakmici 17. kola Prve nogometne lige (druga liga) sastali su se Sesvete i riječki Orijent, a jedini pogodak na utakmici postigao je bivši talent Dinama Ivan Šaranić (22).

U Dinamu su dugo imali nade u veznjaka iz Siska te je više puta odlazio sa seniorima Dinama na pripreme, a skupio je i četiri nastupa za prvu momčad u službenim utakmicama. No, kako se nije uspio probiti, prošle su ga sezone u Dinamu "riješili", te je Šaranić otišao u Ujedinjene Arapske Emirate. Tamo se nije naigrao te se brzo vratio u Hrvatsku, što se pokazalo kao pun pogodak. Šaranić u Sesvetama, koje su trenutno šestoplasirani klub, igra redovito, a ovo mu je drugi pogodak u zadnje dvije utakmice i treći pogodak u sezoni.

