Juventus je na gostovanju pobijedio Nantes sa 3-0 nakon što je prvi susret završio 1-1. Uvjerljiv je bio i Sporting koji je u Danskoj porazio Midtjylland sa 4-0 nakon lisabonskih 1-1, dok je Sevilla u Eindhovenu izubila od PSV-a sa 0-2, ali je u prvom susretu slavila sa 3-0.

Nakon što je u prvom susretu slavila sa 3-0, Sevilla je u Eindhovenu kontrolirala utakmicu do 80. minute, a potom strijepila za prolaz. PSV je poveo u 77. minuti golom Luuka de Jonga. Isti je igrač pet minuta kasnije zabio i za 2-0, no pogodak je poništen zbog zaleđa. U četvrtoj minuti nadoknade Fabio Silva je povećao prednost domaćina, no za više nije bilo vremena. Ivan Rakitić je za Sevillu igrao cijeli susret.

Posrnuli talijanski velikan Juventus nije dozvolio još jedno iznenađenje. Nakon što je prvi susret u Torinu završio 1-1, Juve je u Francuskoj slavio sa 3-0 uz hat-trick Angela Di Marije.

Natječući se u Europi prvi put nakon 22 godine, Nantes ipak nije uspio ponoviti uspjeh iz 2001. kada je posljednji put stigao do osmine finala nekog europskog natjecanja.

Sve je bilo gotovo u prvih 20 minuta. Dva gola gostiju i crveni karton kod domaćina usmjerili su utakmicu u jednom smjeru.

Juve je poveo već u petoj minuti golom Angela di Marije, a u 17. minuti dogodio se možda i ključni trenutak susreta. Nicolas Pallois je igrao rukom u kaznenom prostoru skriviši kazneni udarac, a pritom je dobio i crveni karton. Di Maria je bio siguran pogodivši za 2-0. Konačnih 3-0 Argentinac je postavio u 78. minuti.

"Napišimo još jedno poglavlje naše povijesti," pisalo je na transparentu koji su iza gola postavili navijači Midtjyllanda. Međutim, danski klub nije uspio izboriti svoj prvi europski plasman u osminu finala.

Sporting je nakon lisabonskih 1-1 u uzvratu bio uvjerljiv s 4-0

Sporting je poveo u 21. minuti golom Sebastiana Coatesa, a novi problemi za domaćine stigli su u 38. minuti kada je Paulinho isključen zaradivši dva žuta kartona u svega dvije minute.

Pedro Goncalves je u 50. minuti povećao prednost gostiju, a do kraja susreta Goncalves je u 77. minuti zabio za 3-0, a Stefan Gartenmann u 85. minuti pogodio vlastitu mrežu za konačnih 0-4.

Rezultati:

Midtjylland (Dan) - Sporting Lisabon (Por) 0-4 (Coates 21, Goncalves 50, 77, Gartenmann 85-ag)

(prva utakmica 1-1)

Nantes (Fra) - Juventus (Ita) 0-3 (Di Maria 5, 19-11m, 78)

(prva utakmica 1-1)

PSV Eindhoven (Niz) - Sevilla (Špa) 2-0 (De Jong 77, Silv 90+5)

(prva utakmica 0-3)