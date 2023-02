Legendarni crnogorski nogometaš Dejan Savićević je 90-ih godina prošlog stoljeća dijelio svlačionicu u Milanu s bivšim kapetanom Vatrenih Zvonimirom Bobanom.

Puno je anegdota iz tog vremena, a Savićević se za Mondo.rs prisjetio jedne.

"Za Zvonea me veže mnogo lijepih uspomena. On je godinu dana prije mene stigao u Italiju, bio je na posudbi u Bariju i vratio se taman da me sačeka i da mi pomogne prvih dana kada sam potpisao za Milan", započeo je Savićević pa nastavio:

"Prevodio mi je dok nisam naučio talijanski jezik. Sjećam se jedne žestoke svađe s Capellom, pozvao nas je prije treninga na centar igrališta i rekao Bobanu da me pita jesam li zaista dao intervju za jedne talijanske novine. Rekao sam 'si', toliko sam razumio."

"Onda je počeo vikati, odakle meni pravo pričati o tome, da to ne može tako… Rekao sam Bobanu, 'Zvone, pitaj ga je l' ima nešto konkretno za reći, ovo me ne zanima’. Odmahnuo sam rukom, okrenuo se i otišao igrati ševu. Naravno, bila je tu i bujica psovki koje Zvone nije smio prevesti. On će mene preodgajati s 26 godina, bilo bi previše", zaključio je bivši crnogorski nogometaš.