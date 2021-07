Juventus planira prikupiti 400 milijuna eura prodajom dionica kako bi popravio svoje financijsko stanje, objavili su talijanski mediji.

U klubu procjenjuju da su zbog pandemije koronavirusa izgubili oko 320 milijuna eura prihoda. Također, na mjesto direktora za nogometne operacije imenovan je Maurizio Arrivabene, bivši šef Ferrarijeve momčadi u Formuli 1.

Ujedno, Juve je produžio ugovor sa pričuvnim golmanom Carlom Pinsogliom (31) do lipnja 2023., a talijanski mediji su to protumačili kao još jedan korak koji bi trebao uvjeriti Cristiana Ronalda (36), koji je dobar prijatelj sa Pinsogliom, da odradi ugovor do kraja i ostane u klubu i u predstojećoj sezoni.