Juventus je opravdao ulogu favorita svladavši Empoli sa 4-0 (1-0) u petak pred svojim navijačima na Allianz Areni u Torinu, u prvoj utakmici 11. kola talijanske Serie A.

Vodeći pogodak postigao je Moise Kean već u 8. minuti na ubačaj Filipa Kostića. U 56. minuti je udarac iz kuta izveo Juan Cuadrado, a Weston McKennie je s pet metara glavom poslao loptu u mrežu.

Pjaca u prvih 11 Empolija

U završnici utakmice dvaput je još mrežu Empolija zatresao Adrien Rabiot. prvo je u 82. minuti pogodio na još jednu asistenciju Cuadrada, dok je u četvrtoj minuti sučevog dodatka poslao loptu u mrežu nakon ubačaja Danila.

U početnoj postavi Empolija bio je Marko Pjaca, a u igri je bio do 62. minute. Na kraju prvog poluvremena pucao je glavom, a lopta je prošla pokraj vratnice.

Juventus je došao do pete pobjede i sa 19 bodova je privremeno zasjeo na sedmo mjesto. Empoli je sa 11 bodova na 11. mjestu.

Vodeći Napoli ima 26 bodova, dva više od Atalante i tri više od Milana.

Italija - 11. kolo

Juventus - Empoli 4-0 (Kean 8, McKennie 56, Rabiot 82, 90+4)

Salernitana - Spezia (sub, 15.00)

Milan - Monza (sub, 18.00)

Fiorentina - Inter (sub, 20.45)

Udinese - Torino (ned, 12.30)

Bologna - Lecce (ned, 15.00)

Atalanta - Lazio (ned, 18.00)

Roma - Napoli (ned, 20.45)

Cremonese - Sampdoria (pon, 18.30)

Sassuolo - Verona (pon, 20.45)

Ljestvica