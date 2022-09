Vladara talijanskog nogometa posljednjeg desetljeća trese velika kriza. Nakon što Juventini u posljednje dvije sezone nisu osvojili naslov prvaka, pojačali su se ovog ljeta s namjerom vraćanja Scudetta u svoje riznice.

Klub je doživio pravi remont ovaj prijelazni rok, članovi Stare dame su postali Arkadiusz Milik, povratnik Paul Pogba, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Bremer i Filip Kostić. Izlazna vrata pokazana su Giorgiju Chielliniju, Fredericu Bernardeschiju, Paulu Dybali, Aaronu Ramseyu, Matthijs de Ligtu, Alvaru Morati, Merihu Demiralu, Douglasu Costi, Arthuru i Marku Pjaci.

Popriličan broj igrača se promijenio, ali Juventusu ide još lošije nego prošle sezone. Trener Stare dame Massimiliano Allegri je pod velikim pritiscima i očekuje se njegov otkaz ako se nešto ne promjeni.

Vlahović šteka

Poznato je da voli igrati "bunker", i da se njegova ekipa povlači pri rezultatu 1:0. Juventus u prvih šest kola talijanskog prvenstva ima samo dvije pobjede. U Ligi prvaka je krenuo najlošije u svojoj povijesti, nakon dvije utakmice ima na kontu okruglih 0 bodova.

Najveće pojačanje u zimskom prijelaznom roku, Dušan Vlahović nije na nivou prošle sezone. U jučerašnjem susretu protiv Benfice se moglo vidjeti koliko je portugalski nogomet brži i kvalitetniji od ovog što trenutno prezentira gigant talijanskog nogometa.

Igračima nisu jasni potezi s klupe koje diktira njihov trener, a to se moglo vidjeti u gornjem videu. Allegri je izvadio Arkadiusza Milika, a potonji je do te 70.minute bio jedini Juveov strijelac i najbolji igrač na terenu. Možda nije sve do promjene u igračkom kadru...