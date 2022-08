U ponedjeljak navečer utakmicom između Liverpoola i Crystal Palacea završeno je drugo kolo Premiershipa. U prvoj domaćoj utakmici ove sezone navijači na Anfieldu ostali su razočarani remijem (1:1) protiv londonskog kluba.

Momčad Jurgena Kloppa ostala je indisponirana nakon crvenog kartona novog pojačanja Darwina Nuneza. Urugvajski napadač je reagirao na provokaciju stopera gostiju, Joachima Andersena, te zaradio opravdano isključenje. Nakon pitanja novinara o uvrštavanju Nuneza u prvi sastav, Klopp se naljutio:

"Zato što nemamo drugog napadača. Ne mogu vjerovati da me to pitate nakon što ste proučili sastave. Darwin se iskazao prošlog tjedna i zato je u prvom sastavu", rekao je njemački strateg i nastavio pojašnjavati isključenje:

'Naravno da ću razgovarati s njim'

"Protivnik ga je provocirao, ali to je definitivno bila kriva reakcija. Bio je to čisti crveni karton. Nažalost, on će sada biti suspendiran na nekoliko utakmica što nije dobro za nas. Još nisam razgovarao s njim o ovome što je napravio, ali naravno da hoću."

Trener Liverpoola je poznat po svojim izgovorima nakon poraza ili neodlučenih rezultata, ali ovoga puta je ostao objektivan:

"U prvi trenutak nisam najbolje vidio što se dogodilo, pitao sam suradnike na klupi i oni su rekli da je bio crveni karton. Kasnije sam vidio snimku i to je bilo za crveni karton."