Nogometaši zagrebačkog Dinama nisu se uspjeli plasirati u osminu finala Europske lige, u uzvratnom dvoboju 16-ine finala na svom su terenu svladali šesterostrukog pobjednika ovog natjecanja Sevillu s 1-0 (0-0), no kako je u prvom dvoboju prije tjedan dana Sevilla bila bolja s 3-1 prošla je dalje s ukupnih 3-2. Jedini pogodak na utakmici postigao je Mislav Oršić u 65. minuti iz kaznenog udarca kojega je skrivio Acuna igrajući rukom u svom 16-ercu.

"Dinamo je kvalitetan protivnik, Sevilla je morala patiti dobrim dijelom utakmice. U drugom dijelu bili smo bolji fizički, imali smo nekoliko prilika za nauditi Dinamu i zabiti gol. Kad to ne napraviš u ovakvoj utakmici protiv kvalitetnog protivnika, vrlo vjerojatno ćeš biti kažnjen.

Problemi s ozljedama

S kaznenim udarcem i crvenim kartonom, publika je počela vjerovati i situacija se zakomplicirala više nego što se trebala za Sevillu. Svaka pobjeda u Europi je vrijedna, ova vrijedi i sigurno će se proslaviti", rekao je poslije susreta trener Seville Julen Lopetegui, koji se muči s ozljedama. Sad im je stradao Diego Carlos.

"Nakon svake utakmice imamo pitanja o ozljedama, brojni su razlozi za to, ali to ne treba značiti ništa, brojni su čimbenici uključeni u to. Ipak, to nije važno, već naš stav kako se mi postavljamo prema tome", poručio je.