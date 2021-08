Hrvatski nogometaš i član reprezentacije na ovogodišnjem europskom prvenstvu Josip Brekalo (23) objavio je priopćenje za javnost nakon što ga izbornik Zlatko Dalić nije uvrstio na popis reprezentativaca za utakmice Kvalifikacija za SP u rujnu.

"Koristim ovu priliku oglasiti se povodom mog reprezentativnog statusa i uz njega vezanih raznih medijskih priča i spekulacija.

Najgore priče, koje su me ponukale ovo objaviti, su one gdje se mene prikazuje kao neposlušnika koji ne poštuje starije suigrače i koji narušava koheziju u ekipi. To su grube izmišljotine i apsolutne neistine, te ih kao takve moram demantirati, jer u ove tri godine koliko sam u reprezentaciji nikada nisam imao niti jedan jedini problem, niti s jednim suigračem. Upravo suprotno i jedino moguće, sve ih poštujem i sa svima sam u jako dobrim odnosima.

Hrvatska reprezentacija za mene je svetinja i moja druga Obitelj.



Ponosan sam što sam u ove tri godine odigrao 27 od 28 mogućih utakmica, a u zadnjih godinu dana uz asistencije postigao i 4 zgoditka.

Zašto ovaj puta nisam pozvan, nije pitanje za mene, ali ono što znam je da ću svaki puta kada budem pozvan dati svoj maksimum. Vjerujem u sebe i veselim se idućoj prilici i ponovnom pozivu.

Reprezentaciji, stožeru i svim igračima želim puno sreće u ove 3 utakmice i nadam se da ćemo upisati sve 3 pobjede i trasirati put prema Svjetskom prvenstvu", objavio je Brekalo na Instagramu.