Hrvatska nogometna reprezentacija prosula je bodove u kvalifikacijama na Svjetsko prvenstvo u Kataru, odigravši 2-2 (1-2) u osječkom Gradskom vrtu protiv Slovačke.

Slovaci su dvaput vodili. U 20. minuti za 1-0 je glavom pogodio Ivan Schranz. Pet minuta poslije izjednačio je Andrej Kramarić. No, u 45. minuti je Slovake do novog vodstva doveo Lukaš Haraslin. Na izjednačenje je Hrvatska čekala do 71. minute, kad je iz slobodnog udarca pogodak postigao Luka Modrić.

Hrvatska je pala na drugo mjesto u skupini sa 17 bodova, dva manje od Rusije koja je s 2-1 slavila na gostovanju u Mariboru.

Ovaj kvalifikacijski ciklus definitivno je učvrstio status Joška Gvardiola u reprezentaciji. Bivši dinamovac postao je čovjek bez kojeg je zadnja linija Vatrenih postala nezamisliva.

Protiv Cipra je odigrao izvrsnu utakmicu dok je u remiju sa Slovačkom bio je među najboljima. A nakon utakmice oglasio se na Instagramu s porukom 'još nije sve gotovo'.

U komentarima mu se javio Kristijan Jakić, koji mu je poručio: 'Koliko si moćan'. Na sve je to reagirao Bruno Petković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

U međuvremenu, navijački puk donio je konačnu presudu kada je u pitanju Gvardiolova igra u reprezentaciji. Tako se na njegovu Instagramu mogu naći sljedeći komentari:

"Najbolji igrač na terenu definitivno."

"Borio si se na terenu i vjerujem da ćeš biti velik!!!!!"

"Imponira tvoja moć na terenu."

"Odlično si igra. Bravooo. Svaka čast ponosni smo na tebe i na ostatak momčadi."

"Joško bravo, uživo si još bolji."

"Budućnost HR nogometa."

"Fenomenalan igrač!!! NAŠA BUDUĆNOST."