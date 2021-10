VATRENI MORAJU POBIJEDITI / Zavirite u Gradski vrt i osjetite dašak atmosfere s dvoboja Hrvatske i Slovačke

U 8. kolu kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo Hrvatska igra protiv Slovačke u Osijeku na stadionu Gradski vrt. Vatreni se uoči te utakmice nalaze na vrhu ljestvice, imaju 16 bodova, kao i druga Rusija, s kojom vode 'mrtvu utrku' u borbi za prvo mjesto. Nakon okršaja sa Slovacima, momčad Zlatka Dalića odigrat će samo još dvije utakmice u kvalifikacijama, protiv Malte i Rusije i očekuje se kako će upravo okršaj s Rusima odlučiti pobjednika skupine. Rusiju do kraja kvalifikacija večeras čeka susret sa Slovenijom, dok u studenom osim s Hrvatskom igraju još s Ciprom. U slučaju da dođe do toga da se plasman za prvo mjesto lomi u zadnjem kolu protiv Rusije, bit će to pravi spektakl za gledatelje.