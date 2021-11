Hrvatski reprezentativci desni bek Josip Juranović i napadač Antonio Mirko Čolak, održali su konferenciju za novinare povodom utakmice kvalifikacija za SP 2022. godine s Maltom, koja je na rasporedu u četvrtak 11. studenog.

Hrvatska gostuje na Malti u četvrtak, a tri dana kasnije igra na Poljudu protiv Rusije i te su dvije utakmice ključne za plasman Vatrenih na Svjetsko prvenstvo. Hrvatska ima sve u svojim rukama, može izboriti izravan plasman na SP ako bude prva, a prijeti joj i opasno doigravanje ako nešto pođe po zlu. Juranović i Čolak itekako su svjesni važnosti utakmice s nominalno slabijom Maltom i neće ih podcijeniti.

'Ne družim se previše s Barišićem'

"Svima nam je fokus na Malti, znamo da nam je prvi cilj tri boda protiv njih i tek tada ćemo se okrenuti prema Rusiji. Što se kvalitete tiče, ona je na našoj strani. Moramo uzeti loptu i riješiti stvar", rekao je Celticov igrač Juranović na početku i onda je komentirao svoj odnos s Bornom Barišićem, koji igra za najvećeg rivala Rangerse.

Rekao je da se ne druži previše s Bornom. "Igram cijelo vrijeme i zadovoljan sam. Samo sam jednom bio s Barišićem, nismo otišli na ručak ili večeru, ali radujem se tome", veli Juranović.

Zatim je naglasio kako je sada maksimalan fokus na Malti i da o Rusiji ne razmišljaju. "Svi znamo što nas čeka u Splitu, ali moram ponoviti da smo usredotočeni na Maltu. Ključan će biti timski duh, upornost, strpljivost i brza igra. Kad se pobijedi Malta ljudi će biti još sretniji i napokon ćemo imati atmosferu koju svi čekamo, navijanje od prve do zadnje minute. Mi ćemo morati dokazati zašto smo u hrvatskoj reprezentaciji i dati ljudima još više razloga za veselje", rekao je Juranović.

Kako protiv Malte?

Nedavno je Juranović dobio konkurenciju na desnom beku, Josipa Stanišića. Plaši li ga to? "Uvijek je dobro imati konkurenciju. Veselim se što je došao, mlad je i dobar igrač. Konkurencija je dobra, ona tjera da se da više od sebe. Dobri smo si", kaže Juranović.

Što očekuje protiv Malte? "Protiv nas svi igraju u niskom bloku, a to očekujemo, ali sve je na nama i onome kako se postavimo od prve minute. Uzmemo li loptu i krenemo prema naprijed ne bi trebalo biti problema", veli Juranović.

'Ispričavam se navijačima Hajduka'

Juranović je već imao doticaja s malteškim nogometom i to kao igrač Hajduka, a tada ih je ona notorna Gzira izbacila iz kvalifikacija za Europa ligu.

"Hvala što ste me na to podsjetili na to. Igrao sam posljednjih 15 minuta protiv Gzire, još jednom se ispričavam navijačima Hajduka. Da smo igrali još deset puta, dobili bi ih u svakoj utakmici. Okrećemo se Malti kao profesionalci, idemo po tri boda", rekao je Juranović.

'Moramo odmah zabiti'

Riječ je zatim dobio Antonio Čolak.

"Dio sam ekipe, izbornik me pozvao jer vidi moje kvalitete kao špicu, kao devetku. Dat ću svoj maksimum. Što se konkurencije tiče, mi smo momčad koja želi bodove, pobjede, radost i pomažemo si međusobno više nego što smo si konkurencija", rekao je napadač Malmoa i onda naglasio kako bi trebalo odmah zabiti u utakmici s Maltom.

"Nema lakih utakmica, moramo ići maksimalno i igrati našu igru od samog starta. Trebalo bi odmah zabiti, to je ključ do pobjede, drugih opcija ne bi trebalo biti", rekao je Čolak.

'Ja ne vidim probleme'

Govorio je zatim o problemima s napadačima u reprezentaciji.

"Ne znam tko priča o problemima. Kad gledamo zadnji ciklus i onaj prije toga, ja ih ne vidim. Jedino je bitno da je Hrvatska uspješna i da pobjeđuje. Nebitno je tko igra, svaki od nas dat će svoj maksimum i dobro odigrati", rekao je naš napadač.

Može li Hrvatska dobiti Maltu bez Luke Modrića koji je imao virozu? "Modrić je najbitniji igrač ekipe i nadam se da može odigrati obje utakmice. On je naš motor u sredini terena, htjeli bismo da igra, ali ako neće moći imamo kvalitetnih igrača s kojima možemo do pobjede protiv Malte", rekao je Čolak.

Živi svoj san

Osjeća li pritisak? "Ne osjećam pritisak zbog težine rezultata. Imamo sve u svojim rukama i to je najbolji scenarij. Znamo da možemo do šest bodova, ali idemo postepeno. U četvrtak je na rasporedu Malta, onda ćemo kasnije vidjeti kako dalje. Nema posebnog pritiska, mi želimo pobjedu u svakoj utakmici", veli Čolak.

Čolak kaže da trenutno živi svoj san. "Živim svoj san, uvijek mi je on bio Liga prvaka i ulazak u reprezentaciju. Imam priliku postati dio ekipa koja će na Svjetsko prvenstvo. Daj Bože da dođemo u Katar i da ja mogu biti dio toga. Bio bi to sljedeći korak u mojoj karijeri i napravit ću sve što mogu da se ondje kvalificiramo", zaključio je.