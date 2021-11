REPREZENTACIJA NA MAKSIMIRU / S Vatrenima ostao igrač za kojega se mislilo da je izgubljen za odlučujuće utakmice, pogledajte kako je izgledao trening

Hrvatska nogometna reprezentacija trenirala je na Maksimiru u ponedjeljak. Vatreni su se okupili za posljednje dvije utakmice u kvalifikacijama za SP. Prvo će 11. studenoga gostovati na Malti, a 14. studenoga dočekuju Rusiju na rasprodanom Poljudu. Treniralo je 16 igrača i tri vratara, a trening je propustio kapetan Luka Modrić koji je stigao u Zagreb, ali ostao je u teretani u hotelu. S reprezentacijom je ostao i Josip Brekalo, koji je stigao ozlijeđen, no nije se vratio u klub. Brekalo je bio na treningu, no nije vježbao sa suigračima, već je trčao oko terena. "Brekalo je bio na magnetskoj rezonanci, nalaz je dobar. Bit ćemo prema njemu krajnje pažljivi, ali on je u konkurenciji", rekao je glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak za Sportske novosti.