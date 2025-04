Vatreni kreirao skandal u Ligi prvaka, snimka upravo obilazi svijet

U uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka Inter je u srijedu na San Siru remizirao 2-2 s Bayernom i s ukupnih 4-3 osigurao prolazak među četiri najbolja. Senzacionalni je to uspjeh za talijanskog velikana jer im nitko nije davao šansu na početku sezone za polufinale elitnog natjecanja. Isto tako, Bayern je bio favorit u ovom dvomeču.

Bavarski gigant je poveo u 52. minuti sjajnim golom Harryja Kanea, ali je Inter ekspresno uzvratio. U samo tri minute, od 58. do 61., mrežu su zatresli Lautaro Martinez i Benjamin Pavard te preokrenuli rezultat. Nadu Nijemcima vratio je Eric Dier u 76. minuti, no do kraja utakmice Bavarci nisu uspjeli zabiti još jedan gol.

U završnici susreta došlo je do incidenta s hrvatskim reprezentativcem Josipom Stanišićem. U žurbi da što prije vrati loptu u igru, odgurnuo je dječaka-sakupljača lopti nakon što mu ovaj nije dodao loptu, već ju je bacio dalje. Dječak je pao, a situacija je izazvala oštre reakcije s klupe Intera, no utakmica je brzo nastavljena. OVDJE pogledajte tu situaciju.

ESPN izvještava o događaju i navodi kako je Josip Stanišić odgurnuo sakupljača lopti koji je bacio loptu dalje od Stanišića.

Stanišić je nakon utakmice komentirao situaciju: "Svaka momčad na svijetu uzima vrijeme u trenutku kad vodi. Bilo je glupo od mene što sam ga gurnuo".

