Osijek predstavio pojačanje, na Opus Arenu stigao iskusni Portugalac

Jorge Santos Fortes Hernâni (33) novo je pojačanje Osijeka, objavio je klub na službenoj stranici u četvrtak.

Hernâni je krilni napadač, inače ljevak s više od 100 nastupa u jakoj portugalskoj ligi koji se iskazao igrajući i u ponajboljem grčkom klubu, a skupio je i dvadesetak utakmica u španjolskoj La Ligi. Dakle, iskustva ima napretek kada je riječ o igranju na toj razini europskog nogometa. Iskazao se prvo u Vitoriji Guimaraes (tamo je ukupno imao 63 nastupa – 16 golova I 14 asistencija), a 2015. je došao u vrlo jaki Porto u kojem je odigrao 52 utakmice (7 golova, 4 asista) i potom otišao na posudbu u također uvijek ambiciozni Olympiacos gdje je zabilježio 26 nastupa (8 pogodaka, 7 ključnih dodavanja).

U oba je ova kluba osvajao titule državnog prvaka. Zatim se vratio u Vitoriju, da bi 2019. potpisao za Levante za kojega je nastupio u 23 susreta (3 gola). Bio je i u Saudijskoj Arabiji, u tamošnjoj Al-Wehdi (28 utakmica/5 zgoditaka), a onda se još jednom vrlo kratko vratio u Španjolsku, tada u Las Palmas (5/0) iz kojega je prije dvije godine prešao u portugalski Rio Ave (39/2) čiji je dres nosio do kraja prošle godine. Posljednju je poslusezonu proveo u saudijskom Al-Najmu (15/3) nakon čega je u statusu slobodnog igrača.

S Osijekom je potpisao ugovor na godinu dana i nosit će dres s brojem 27, objavili su iz kluba.

"Je, imam dosta iskustva, no ovo je sada nova stepenica za mene i želim nastaviti igrati na kvalitetnoj razini. Bio sam u dobrim i velikim klubovima, sada mi je drago što ću, vjerujem, uživati igrajući u Hrvatskoj. Nastojat ću pomoći momčadi da bude što bolja, to ovdje očekujem. A što se tiče osvajanja titula u Portugalu i Grčkoj, to je svakako bilo odlično iskustvo i za mene osobno", poručio je Hernani.

