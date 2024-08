Osijek raskinuo ugovor s Kristijanom Lovrićem

Osijek je u četvrtak raskinuo ugovor s Kristijanom Lovrićem, službeno je potvrđeno.

Lovrić i Osijek su sporazumno raskinuli ugovor koji je vrijedio do ljeta 2026. godine i sada je postao slobodan igrač.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ove sezone nije konkurirao za nastupe nakon što je ibačen iz ekipe jer je nastupio na malonogmetnom turniru u Velikoj Gorici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Osijek je stigao kao veliko pojačanje 2022. godine i u bijelo-plavom dresu upisao 64 nastupa te 11 golova i asistencija. Za njega je Osijek prije dvije i pol godine platio Gorici preko dva milijuna eura, no već dugo vrijeme ne igra svoj najbolji nogomet.

"Osijek je jedna od najljepših priča u mome životu! Upoznao sam ovdje puno dobrih ljudi, stekao nova prijateljstva i ne mogu reći ništa loše ni o klubu, ni o gradu. Naprotiv, samo ono lijepo će mi ostati u sjećanju. Nekada se stvari u životu, pa tako i u nogometu ipak ne poklope kako svi želimo. Mislio sam da će biti puno ljepše, rezultatski uspješnije, da ćemo napraviti nešto veliko, zbog toga sam uostalom i došao. Moram reći da su me umnogome zaustavile i ozljede koje sam imao, spriječile me da pružim zaista sve ono što znam i mogu. Navijačima dugujem jedno veliko hvala na svemu, učinili su me prilikom dolaska u Gradski vrt najsretnijim čovjekom na svijetu! Onaj doček ću zauvijek pamtiti, to je trebalo doživjeti i zbog njih mi je najviše žao što nismo bili prvaci, kada smo se one sezone borili za titulu. Imat ću tu emociju zauvijek. Hvala svima u klubu, baš svima s kojima sam surađivao. NK Osijek ostaje u mome srcu i želim mu sve najbolje. Igrači odlaze, mijenjaju se, a klub i navijači ostaju. Sretno Bijelo-plavi!", rekao je Lovrić.

LIGA NACIJA: Utakmice hrvatske reprezentacije gledajte na platformi Voyo na kanalu Nove TV, gdje god se nalazili.

Tekst se nastavlja ispod oglasa