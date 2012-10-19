'Ljubomoran' na Modrića: 'Za mene je to bilo razočaravajuće'
Joe Allen (22), veznjak Liverpoola i velške nogometne reprezentacije, smatra da je u utorak navečer u Osijeku hrvatska reprezentacija očitala malu lekciju njegovoj momčadi.
Golovima
Marija Mandžukića
i
Eduarda
slavila je Hrvatska 2:0, a mogla je i puno uvjerljivije s obzirom na nadmoć na travnjaku. Allen posebne zasluge za dominaciju Hrvatske daje
"Modrić je sjajan igrač i uvijek se želite testirati protiv igrača tog tipa. Za mene je osobno to bilo razočaravajuće jer sam osjećao da kontrolira utakmicu i da to radi vrlo komotno. Uvijek svojim protivnicima želite otežati maksimalno, ali iskreno, mislim da moja izvedba nije jednostavno bila dovoljno dobra", rekao je Allen za velški dnevnik
"Modrić je vrhunski igrač, igra u jednom od najboljih klubova na svijetu i mislim da je na svojoj poziciji jedan od najboljih. Mislim da se pokazalo da je preda mnom još puno rada ako želim doći makar i blizu njegove razine", dodao je Liverpoolov igrač.