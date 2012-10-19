'Ljubomoran' na Modrića: 'Za mene je to bilo razočaravajuće'

Golovima Marija Mandžukića i Eduarda slavila je Hrvatska 2:0, a mogla je i puno uvjerljivije s obzirom na nadmoć na travnjaku. Allen posebne zasluge za dominaciju Hrvatske daje playmakeru Vatrenih Luki Modriću , protiv kojeg je neuspješno vodio bitku na sredini terena.

"Modrić je sjajan igrač i uvijek se želite testirati protiv igrača tog tipa. Za mene je osobno to bilo razočaravajuće jer sam osjećao da kontrolira utakmicu i da to radi vrlo komotno. Uvijek svojim protivnicima želite otežati maksimalno, ali iskreno, mislim da moja izvedba nije jednostavno bila dovoljno dobra", rekao je Allen za velški dnevnik South Wales Argus i dodao.

"Modrić je vrhunski igrač, igra u jednom od najboljih klubova na svijetu i mislim da je na svojoj poziciji jedan od najboljih. Mislim da se pokazalo da je preda mnom još puno rada ako želim doći makar i blizu njegove razine", dodao je Liverpoolov igrač.