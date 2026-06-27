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Španjolski nogomet u šoku! Legendarni trener Seville saznao za tešku dijagnozu

Španjolski nogomet u šoku! Legendarni trener Seville saznao za tešku dijagnozu
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Foto: Ivan Terron/Zuma Press/Profimedia

Sedamdesetogodišnji Caparros je vrlo cijenjen u Sevilli, nakon što je klub vratio u prvu kada što je preuzeo klupu 2000. godine

27.6.2026.
13:34
Hina
Ivan Terron/Zuma Press/Profimedia
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 Bivšem menadžeru Seville Joaquinu Caparrosu dijagnosticiran je rak debelog crijeva i on se liječi, priopćio je u petak španjolski klub.

Sedamdesetogodišnji Caparros je vrlo cijenjen u Sevilli, nakon što je klub vratio u prvu kada što je preuzeo klupu 2000. godine, prije nego što ga je učvrstio u La Ligi tijekom svog petogodišnjeg mandata.

Caparros se kasnije vratio na klupu 2018. i 2019., a posljednji put 2025. U srpnju prošle godine imenovan je počasnim predsjednikom Seville u znak priznanja za njegov doprinos klubu.

"Nogometni klub Sevilla želi izraziti svoju najdublju podršku i naklonost našem počasnom predsjedniku, Joaquinu Caparrosu, kojem je dijagnosticiran rak debelog crijeva", priopćio je klub. "Voljeni bivši trener Seville, koji ima punu podršku svoje obitelji, prijatelja i cijele navijačke baze Seville, već se podvrgava potrebnom liječenju."

Caparros je trenirao ukupno 248 službenih utakmica za Sevillu u raznim natjecanjima, što je klupski rekord.

Također je vodio nekoliko drugih klubova La Lige, uključujući Deportivo La Coruñu, Athletic Bilbao, Real Mallorcu, Levante i Osasunu, nadgledajući više od 500 utakmica u španjolskoj najvišoj ligi.

Caparros je također bio izbornik armenske reprezentacije između 2020. i 2022. godine.

SevillaRak Debelog CrijevaTrener
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