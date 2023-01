Brojevi na dresovima nogometaša oduvijek su imali nekakav smisao. Znalo se što znači kada je netko 'devetka', što se očekuje od 'desetke' i kakva je uloga 'petice'. No, uvijek je bilo nogometaša koji nose neobične brojeve na dresovima, ali svaki od njih svoj neki razlog.

Mlada zvijezda Manchester Cityja Phil Foden nosi dres s brojem 47, Liverpoolov as Trent Alexander-Arnold nosi 66, zločesti dečko nogometa Mario Balotelli nosi 45… Vjerjoatno ste se barem jednom pitali zašto imaju te "neobične" brojeve na dresovima, a The Sun otkriva zašto.

Ideju su dobili nakon što je Wout Weghorst preselio u Manchester United te se odlučio za broj 27 na dresu. Nizozemski napadač je objasnio svoji izbor; 2 + 7= 9, a devetke nose - napadači. Malo bizarno objašnjenje, ali ako je njemu tako lakše, tko smo mi da sudimo.

Neobične kombinacije

Jedan od najperspektivnijih igrača na svijetu, veznjak Borussije Dortmund i Engleske, Jude Bellingham na dresu nosi broj 22. O njegovom dresu se uvelike pričalo iako mu je tek 19 godina. Naime, njegov prvi klub Birmingham umirovio je dres s brojem 22 iako se to najčešće radi kada se igrač tek umirovi. No, postoji razlog zašto nosi broj 22. Njegov trener u mlađim uzrastima Mike Dodds je tim brojem Bellinghamu htio pokazati da on može raditi sve na terenu, može igrati kao 'četvorka', 'osmica' ili 'desetka', a zbroj tih brojeva daje 22.

Foden u Cityju nosi 47 jer je njegov djed preminuo s 47 godina te je odabrao taj broj u njegovo sjećanje. Trent Alexander-Arnold nosi broj 66 jer se jednostavno "povezao" s brojem. Kako je to običaj, mladi igrači koji se probijaju u prvu momčad često dobiju visoke brojeve na dresovima, a Trent je svoj s vremenom zavolio. Popularni Balotelli nosi broj 45 jer je 'devetka' bila zauzeta pa se i on kao i Weghosrt odlučio na matematičku kombinaciju. (4+5=9)

Na društvenim mrežama je legendaran, na terenu nešto manje, ali čuven je svakako: Nicklas Bendtner je nosio broj 52 na dresu jer je sretni broj 'sedam' bio zauzet, pa je isto zbrajao. Nikome nije jasno zašto nije uzeo 25, ali dobro. Veznjak Newcaslte Cityja Bruno Guimaraes nosi broj 39 jer je njegov otac radio kao taksist te je njegovo vozilo bilo broj 39. Lionel Messi u PSG-u nosi dres s brojem 30 jer je s tim brojem debitirao za Barcelonu kao mladić.

David Beckham je uvijek bio popularna 'sedmica', ali je prelaskom u Real Madrid uzeo dres s brojem 23. Razlog? Vrlo jednostavan: Voli Michaela Jordana koji je popularizirao taj broj.