Hrvatski reprezentativni veznjak Mateo Kovačić odigrao je čitav susret za Chelsea koji je u susretu 32. kola engleskog nogometnog prvenstva uvjerljivo sa 6-0 (4-0) kao gost svladao Southampton.

Susret je bio odlučen već nakon 20-ak minuta jer je Chelsea golovima Alonsa (8), Mounta (16) i Wernera (21) stigao do prednosti od 3-0. Do kraja prvog poluvremena Havertz (31) je povisio na 4-0, da bi početkom nastavka svoje druge golove na utakmici postigli Werner (49) i Mount (54). Dojam je kako je Chelsea mogao i do uvjerljivijeg slavlja, ali se londonski sastav ipak smilovao groznom domaćinu.

Vrhunska predstava

A hrvatski reprezentativac još je jednom ove sezone oduševio nogometnu javnost svojom vrhunskom predstavom. Prema Sofa Scoreu bio je treći najbolje ocijenjeni igrač iza Mounta i Alonsa. Kovačić je u 90 minuta imao 124 dodira, 97 od 108 preciznih dodavanja, dva ključna dodavanja, tri precizna duga dodavanja, dva uspješna driblinga, devet osvojenih duela i sedam startova na loptu. Za sve to dobio je ocjenu 8.1. Također, njegova heatmapa djeluje impresivno.

Pokazao je ona ove sezone da se ne moramo brinuti za budućnost nakon odlaska Luke Modrića u mirovinu.

"Gledajući njegov razvoj, gledajući gdje Mateo igra, koliko je važan u redovima prvaka Europe, gledajući njegov personaliti koji mi se u zadnje vrijeme sviđa kod njega, znači osobnost koja je porasla, kako sad on preuzima odgovornost, apsolutno je igrač broj jedan Mateo Kovačić kad je to u pitanju, igrač koji bi trebao danas-sutra, preuzeti dirigentsku palicu od Luke Modrića", rekao nam je jednom prilikom Nikola Jurčević.

I sam Modrić imenovao ga je svojim nasljednikom u reprezentaciji.

"Moj nasljednik u Hrvatskoj, ili igrač s najviše talenta, vjerujem da je Mateo Kovačić. On nije samo talentiran igrač nego i formiran igrač. Igrao je u velikim klubovima poput Intera i Real Madrida a sada igra jako dobro i u Chelseaju. Zbog toga možemo reći da je jedan od nasljednika, moguće lider Hrvatske koja dolazi", poručio je Modrić nedavno.

I zaista, svi su složni da će on biti taj koji će od Zlatne lopte 2018., preuzeti dirigentsku palicu Vatrenih pa nas sve veseli što već neko vrijeme pokazuje da je spreman za tu ulogu.