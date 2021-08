Nogometaši Hajduka, nakon 4 uzastopne pobjede u HNL-u, doživjeli su i prvi poraz. I naravno, kako to već obično biva kad Bijeli izgube, odnosno u situaciji poput ove, kad se u sezoni već izgube dva derbija na Poljudu (Osijek poraz 2:1 na Poljudu 25. srpnja) a ispalo se iz Europe, ovog puta prije Velike Gospe, postavlja se pitanje je li aktualni trener Hajduka pravi čovjek za taj posao? Konkretno, je li Jens Gustafsson pravi trener za klupu prve momčadi Bijelih?

Tobol, Osijek i Rijeka nokautirali Hajduk

Tobol i Osijek naoštrili su uvijek vruća novinarska pera, koja sad seciraju (ne)učinjeno. Okrenuli smo broj igračke legende Hajduka i trenera u čak 5 mandata Zorana Vulića. I danas danas Vulić će kazati kako mu je onaj osvojeni naslov prvaka Hrvatske Bijelih iz sezone 2003./2004., u kojoj je tri kola prije kraja iz kluba otišao zbog neslaganja s upravom a Pero Nadoveza samo završio posao, bilo kao majci oduzeto tek rođeno dijete, te i dalje ne priznaje kada mu netko spomene da je osvojio samo jedan naslov prvaka s Hajdukom, onaj u sezoni 2000./2001...

"Vidio sam jedno prvo poluvrijeme Rijeke stopostotno i drugo Hajdukovo. Dva različita poluvremena Hajduka, mislim da su Bijeli krenuli i u prvom dijelu kao u drugom, to bi bila drugačija priča. No, što bi bilo kad bi bilo... Jednostavno, Rijeka je energetski pala u nastavku susreta, što je i bilo za očekivati nakon utakmice s PAOK-om. Hajduk je pokušavao, trudio se ali nije mogao, nije uspio zabiti bar za remi. Hajduk ako misli ući u utrku za prvo mjesto, ne bi smio gubiti utakmice primjerice ovu ili protiv Osijeka. Iako se prvenstva dobivaju na tzv. malim utakmicama, derbija na svom terenu ne smiješ gubiti. Vani još nekako ali kući - ne!", naglasio nam je odmah u startu Zoran Vulić, koji je jedan od rijetkih koji bez dlake na jeziku komentira Hajduk i kad klub izgubi. Ima, naime, i onih bivših nogometaša, splitskih nogometnih uglednika koji komentiraju samo kad Hajduk igra dobro, a kad se izgubi utakmica ili se zaredaju negativni rezultati, kad nije baš klima, e onda nemaju komentara i ne komentiraju ništa. Naravno, iz straha što će tko reći...

'Hajduk je dominirao jer su mu Riječani to dopustili'

"Rijeka je apsolutno pala u drugom dijelu. Hajduk je dominirao jer su mu Riječani to dopustili. Vratili su se na 16 metara, usidrili se, kvalitetno stajali u 5-3-2 ali je uvijek bila opasna u kontri i polukontri. Velika je stvar bilo kontra Hajduka što je izašao desni bek Gergő Lovrencsics, jer s njim Hajduk radi puno veći pritisak po toj desnoj strani kad on igra. Mislim da je to jedan od hendikepa Hajduka, došao je Dellova koji je stoper na tu poziciju i tu je Hajduk preko te strane primio ta dva gola. No, ne bih sad krivio malog, jednostavno on nije bek, on je stoper. Ali, to je bio jedan, za njegova ozljeda, ta povreda Hajdukov desnog bočnog Rijeka je maksimalno iskoristila".

Kako je ovog splitskog jutra, jesu li ljudi u gradu razočarani, tužni nakon 4 vezane pobjede? Znamo kako se u Splitu lako stvara euforija i kako isto tako brzo taj balon puca...

"Jesu ali to je normalno, pa svi mi navijači Bijelih smo očekivali pobjedu protiv Rijeke. No jednostavno, Rijeka je bila puno bolja u prvom dijelu i zasluženo odnijela tri boda s Poljuda. Iako je Hajduk u drugom dijelu bio bolji ali bez prave stopostotne šanse. Rijeka je to odlično odradila, bez greške. Nije dopustila Bijelima da se razmašu. Za mene možda onako jedna opaska, onim što nisam zadovoljan je što Hajduk igra samo s dva vezna igrača, s Krovinovićem i Vukovićem, tako da vrlo brzo gubi tu sredinu i vrlo brzo momčad koja im se zna nametnuti tu dobije utakmicu. Recimo, Rijeka je jučer s malim Pavičićem, Selahijem i Adamom Gnezdom Čerinom iz Slovenije, bili su stalno tri na dva protiv Krovinovića i Vukovića. Mislim da je tu Hajduku nedostajao jedan igrač, da Bijeli budu opasniji i goropadniji. Rijeka dok je imala snagu tu je i dominirala. Dolazila je do bočnih pozicija, tako da tu u prvom poluvremenu za mene je Rijeka izdominirala Hajduk".

'Hajduk igra ofenzivan nogomet i meni je to jako drago'

Mislite li, prema ovom što ste nam kazali, da Jens Gustafsson neke taktičke stvari radi krivo? Jer, nitko osim njega ne odlučuje hoće li u vezi biti dva ili tri igrača, vjerujemo bar tako...

"Ma ne, Hajduk igra ofenzivan nogomet i meni je to jako drago. To je dobro i pozitivno, nema greške. Ali u tom nogometu nekad pati obrana. Stil igre mi se sviđa ali jednostavno nekad morate promijeniti kad vidite da vas je neka druga momčad izdominirala na nekoj poziciji. No, za mene, ključni trenutak je bio izlazak Lovrencsicsa, tu je Rijeka preko Ampema napravila najveći dio posla".

Je li Jens Gustafsson, po vama, pravi čovjek, dobar trener za Hajduk?

"Ako će Hajduk mijenjati trenere kao šlape, pa onda bolje da ne igra prvenstvo. Prije dva gola govorilo se, pisalo kako Hajduk igra ofenzivno, kako je Hajduk dobar. Ja sam već za neke medije govorio da će Hajduk u sezoni imati i loših utakmica ove sezone. To je normalno, ovo je nova momčad koja ne igra dugo, kao primjerice Dinamo ili Osijek. To je jedna nova ekipa koja je još u stvaranju, u povojima, koja će imati uspona i padova. Stoga, pustimo trenera da radi svoj posao. Ako budemo ovako mijenjali trenere, onda ćemo promijeniti 4 trenera do kraja sezone. Mislim da je Jens Gustafsson dobar trener i Hajduku treba mir, ne sad situacije treba li mijenjati ili ne treba mijenjati trenera, je li ovaj za ovo ili ono, to je uvijek povijesno rušilo Hajduka. Svaki trener na svijetu ima svoje dobre trenutke i loše. Malo je nezgodno što se izgubilo dva derbija na Poljudu, da se izgubilo na strani to ne bi bilo toliko tragično. Jednostavno, život ide dalje, Hajduk treba vjerovati svom treneru", zaključio je Zoran Vulić.