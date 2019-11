JELIČIĆ SAVRŠENO OBJASNIO ZAŠTO JE HRVATSKA TAKO TEŠKO IZBORILA EURO: ‘Zbog tih stvari su se mučili’

View this post on Instagram

Čestitke našim dečkima, izborniku i stožeru na ostvarenom cilju, EURU 2020. Logične oscilacije, proces smijene generacija, problem diskontinuiteta nastupa u klubovima, deficitarnost određenih pozicija, posebno nedostatak @simevrsaljko2 , učinili su ove kvalifikacije težim od očekivanog. Ne sumnjam da ćemo biti pravi kad je najvažnije. Ovu pobjedu i plasman na EURO, valja posvetiti onima kojih se i ne samo u ovo vrijeme sa pijetetom i ponosom prisjećamo, gradovima herojima, Vukovaru i Škabrnji. #iznadsvihhrvatska🇭🇷