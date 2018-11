ŠTIMAC U PROBLEMIMA ZBOG TEŠKIH OPTUŽBI: Njegova objava imena koja ‘vode Hajduk u propast’ neće proći samo tako

Igor Štimac morat će na sud zbog optužbi

Čini se kako teške optužbe proslavljenog bivšeg hrvatskog nogometaša i bivšeg izbornika Vatrenih Igora Štimca i objava imena ljudi koji, prema njemu, vode Hajduk u propast, neće proći samo tako.

Štimac je objavio imena osoba koje navodno “vuku sve konce u Hajduku te koji vode klub u propast”, kako je to u svojoj bombastičnoj objavi Štimac i istaknuo. “Kao one koji su uništili klub i vode ga u propast” naveo je Antu Majića, Matu Kukavicu, Danka Radaljca, Antu Šalinovića, Slavena Marasovića i Benjamina Perasovića, a s jednim od njih petorice će se naći na sudu.

Sudac općinskog suda i dopredsjednik Društva prijatelja Hajduka Zagreb

Mate Kukavica, inače sudac općinskog suda u Zagrebu, je dopredsjednik Društva prijatelja Hajduka Zagreb. U udruzi su se odlučili za potezom tužbe, te su je i pokrenuli protiv Štimca.

“Upravo zbog navedenih laži i neistina, trpimo štetu, zbog čega ćemo se u svrhu zaštite kako naše udruge tako i članova obratiti sudu gdje će oni koji iznose laži i objede imati zadovoljstvo obrazložiti razloge sukladno Zakonu o medijima”, stoji u priopćenju objavljenom na web stranici od DPH Zagreb koje prenosimo u cjelosti:

‘Osjećamo obavezu, prije svega radi zaštite interesa naših članova’

“S obzirom na natpise u pojedinim medijima, osjećamo obavezu, prije svega radi zaštite interesa naših članova i same udruge, ali i zbog cjelokupne javnosti, reagirati ovim priopćenjem.

Društvo prijatelja HNK Hajduk u Zagrebu nema niti je imalo bilo kakvog upliva u bilo koju odluku našeg najdražeg kluba.

Cilj djelovanja naše udruge je jasno propisan i odredbom članka 6. Statuta prema kojoj je Udruga osnovana u cilju promicanja Hrvatskog nogometnog kluba Hajduk Split.

Prema našem shvaćanju, navedeno ne podrazumijeva bilo kakvo utjecanje na donošenje odluka u klubu.

Radimo na povećavanju članstva našeg kluba

U smislu navedenog cilja, prije svega radimo na povećavanju članstva našeg kluba, sudjelujemo u brojnim humanitarnim akcijama, neke i sami iniciramo, organizirali smo do sada više puta dobrovoljno darivanje krvi itd., ali niti jedna naša aktivnost nije niti smije biti usmjerena na bilo kakav utjecaj na donošenje odluka u našem klubu.

Mi donekle shvaćamo frustraciju određenih medija i/ili određenih novinara jer, ne lažimo se, zbog načina na koji funkcionira Hajduk, klubu nemaju pristupa razni političari, kvazipolitičari i razni kvazihajdukovci, od kojih su dotični imali ranije koristi ili u vidu informacija ili u nekom drugom obliku, međutim, tu frustraciju pojedini mediji i novinari ne smiju artikulirati na protupravan način i to iznoseći laži i objede na račun naše udruge.

Laži i neistine

Upravo zbog navedenih laži i neistina, trpimo štetu, zbog čega ćemo se u svrhu zaštite kako naše udruge tako i članova obratiti sudu gdje će oni koji iznose laži i objede imati zadovoljstvo obrazložiti razloge sukladno Zakonu o medijima.

Na kraju, očiti su pokušaju one od Julija Cezara “divide et impera”, ali smo sigurni i da su oni koji to hoće učiniti podcijenili jedinstvo navijača kluba koje se do sada nebrojeno puta pokazalo kao nepremostivo za svakog protivnika”, stoji u priopćenju.