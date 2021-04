Prošlu subotu u utakmici između Srbije i Portugala u zadnjoj minuti sudačke nadoknade kada su dvije reprezentacije bile izjednačene nizozemski je sudac poništio gol Cristiana Ronalda iako je lopta prešla liniju.

SRBIN KOJI JE PRONAŠAO RONALDOVU TRAKICU NA MARAKANI POKRENUO JE PRIČU KOJA JE OBIŠLA REGIJU: Rijetko tko bi ovo napravio

Ronaldo je bijesan zbog sudačke odluke na travu bacio kapetansku vrpcu i za to je kažnjen žutim kartonom. Sudac Danny Makkelie ispričao se zbog svoje pogreške.

“Sve što mogu reći je da se ispričavam portugalskom izborniku Fernandu Santosu i portugalskoj reprezentaciji zbog svega što se dogodilo”, izjavio je 38-godišnji nizozemski sudac.

Just making sure it goes over the line … pic.twitter.com/3YrCjTEaz6

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) April 3, 2021