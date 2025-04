Je li ovo kraj Dinamovih snova o tituli? Gorica šokirala Plave i došla do ključna tri boda

Izvještaj

U susretu 31. kola HNL-a Gorica je kao domaćin svladala Dinamo sa 1-0 (0-0).

Strijelac jedinog gola bio je Adrion Pajaziti u 67. minuti.

Dinamo je tijekom čitavog prvog poluvremena imao terensku nadmoć, ali bez ijedne prave prilike. Zagrepčani su uputili čak 11 udaraca prema golu Gorice, ali od njih samo su dva išla u okvir gola, a najveće prijetnje bili su dalekometni pokušaji Stojkovića. S druge strane, Gorica je zaprijetila samo jednom u prvih 45 minuta, a i taj je udarac Pajazitija prohujao pored vratnice.

U nastavak je Dinamo krenuo žustrije pa je u 48. i 49. minuti dva puta ozbiljno zaprijetio. No, šut Stojkovića sa 10-ak metara iskosa s desne strane Banić je uspio obraniti da bi nakon kornera pokušaj Baturine s lijeve strane prošao 20-ak centimetara od vratnice. Da se radi o uigranoj kombinaciji nakon kornera Dinamo je pokazao u 55. minuti kada je Baturina opet pucao praktički s iste pozicije, ovaj put preciznije, no Banić je bio na mjestu.

Gorica je prvi put u nastavku zaprijetila u 66. minuti kada je ubačaj Vrzića Čuić glavom spustio na udarac Krizmaniću, ali ovaj je promašio loptu.

Bio je to nagovještaj pogotka koji je stigao minutu potom. Tada je Čuić prihvatio loptu na desnom krilu te ubacio prizemni centaršut na visinu peterca gdje je natrčao Pajaziti i smireno svladao Nevistića.

Po postignutom golu Gorica se opet povukla u "čahuru" pred Banićem za koju Dinamo nije imao rješenja. Najbliži poravnanju bio je Hoxha u drugoj minuti nadoknade, no njegov pokušaj glavom iz samog donjeg lijevog kuta iščupao je Banić.

Ovom pobjedom Gorica je skočila na sedmo mjesto sa 35 bodova, dva više od osme Lokomotive, dok je Dinamo ostao treći sa 52 boda, četiri manje od Rijeke i Hajduka koji će svoje susrete 31. kola igrati kasnije u srijedu. Hajduk će ugostiti Istru 1961, a Rijeka Osijek.

Kronologija

SASTAVI

Gorica: Banić; Leš-Krizmanić-Gurlica-Steenvoorden-Mikanović; Ndockyt-Čaić-Pajaziti-Šlogar; Erceg

Dinamo: Nevistić; Franjić-Galešić-Ristovski; Pjaca-Sučić-Mišić- Pierre-Gabriel; Baturina-Stojković; Kulenović

90+7' - Kraj! Dinamo je imao priliku doći do tri boda prije utakmica Hajduka i Rijeke, ali Gorica je imala druge planove. Goričani su sada na plus sedam od posljednjeg Šibenika.

90+5' - Još jedan udarac Mišića je blokiran.

90+4' - Mišićev udarac s 18 metara je blokiran.

90+3' - Čupa sada Banić! Opet je Hoxha pucao.

90+2' - Hoxha puca glavom preko gola.

90+1' - Deset tisućiti ubačaj Dinama završava u rukama Banića.

90+1' - Imat ćemo sedam minuta nadoknade.

90' - Brzo je utkamica nastavljena. Požutio je već Pierre-Gabriel.

89' - Prekid utakmice zbog bakljade Bad Blue Boysa.

88' - Požutio je i Ndockyt.

86' - Dinamo forsira ubačaje koji nemaju smisla. Goričani to jedva čekaju.

84' - Nema Dinamo igrača više jer je Ademi izvan igre zbog ozljede, a zamjena nema.

82' - Žuti karton dobio je Čaić, to mu je drugi i Dinamo će imati igrača više.

78' - Izlazi strijelac Pajaziti. Ulazi bivši igrač Dinama, Tibor Halilović.

77' - Dinamo nema ideju, kruži oko kaznenog prostora Gorice, a domaćini sve pokušaje ubačaja izbacuju.

74' - Ademi je na drugoj vratnici glavom vraćao u peterac, ali i to je blokirano.

73' - Blokiran je Pierre-Gabriel nakon dobre kombinacije sa Stojkovićem.

70' - Opet mijenja Perković. Teophile-Catherine ulazi umjesto Ristovskog, a Kanga umjesto Kulenovića.

69' - Mbuku ulazi umjesto Baturine.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

68' - GOOOOOOOL! Gorica vodi. Pajaziti je zabio! Čuić ga je sjajno pronašao na drugoj vratnici gdje je Pajaziti bio nečuvan i zabija za šokantno vodstvo Gorice.

66' - Prvi udarac iz kuta Gorice nakon 10 Dinamovih. Krizmanić je imao priliku, ali obranio je Nevistić.

63' - U redovima Gorice ulazi Valentino Majstorović umjesto Ante Ercega.

61' - Arijan Ademi i Arber Hoxha su Perkovićevi aduti. Iz igre izlaze Marko Pjaca i Petar Sučić.

55' - Baturina ponovno prijeti iskosa, ali Banić je nesavladiv.

52' - Dinamo nastavlja s pritiskom, sijevali su ubačaji u 16 metara, ali obrana i Banić su na zadatku.

49' - Odmah velika prilika i za Baturinu nakon Stojkovića, ali udarac odlazi pored vrata.

48' - Stojković je izašao jedan na jedan s Banićem nakon proigravanja Gabriela, ali obranio je to domaći vratar.

46' - Počelo je drugo poluvrijeme. Dvostruka promjena kod Gorice. Uščli su Čuić i Vrzić umjesto Šlogara i Gurlice.

45' + 3' - Još jedan promašaj Dinama s vanjske strane. Baturina je opalio s 20 metara, ali je lopta završila visoko iznad gola.

45' - Igrat će se još najmanje četiri minute.

43' - Pjaca je ponovno pokušao, no bilo je bezuspješno.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

41' - Baturina je završio na travi unutar kaznenog prostora nakon što ga je Bralić odgurnuo objema rukama, no sudac Lovrić samo je odmahnuo i pustio igru da se nastavi.

37' - Dinamo je brzo izašao u kontru, akciju je zaključio Franjić centaršutom, no Gurlica je pravodobno reagirao i izbacio loptu u korner.

36' - Pokušao je i Marko Pjaca s dvadesetak metara, no nije bio dovoljno precizan.

33' - Dinamo ne popušta! Gurlica je izgubio loptu na sredini terena, Sučić ju je oduzeo i povukao prema naprijed, proigrao Baturinu na lijevom krilu, no njegov udarac bio je preslab da bi ozbiljnije zaprijetio vrataru Gorice.

31' - Kakva prilika za Dinamo! Baturina je uposlio Stojkovića u blizini kaznenog prostora, ali njegov udarac završava tik iznad grede.

29' - Pierre-Gabriel se probio po desnoj strani sve do same aut linije, uputio ubačaj u sredinu, no obrana je pravodobno reagirala i otklonila opasnost.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

27' - Susret je ponovno zaustavljen zbog ozljede Leša. Branič Gorice ipak neće moći nastaviti, a umjesto njega u igru ulazi Slavko Bralić.

25' - Gorica igra čvrsto i organizirano, otežavajući Dinamu da razvije napad i stvori ozbiljniju prijetnju pred golom.

21' - Sučić je pokušao glavom, no i taj udarac završio je s desne strane gola.

15' - Domaćini su se trznuli! Pajaziti je sam prošetao prema šesnaestercu, ali njegov udarac s ruba kaznenog prostora otišao je malo pored desne vratnice.

10' - Dinamo drži jedva primjetno jači tempo. Bilo je nekoliko potencijalnih, ali nedovoljno dobrih akcija. Najobećavajuću akciju je zaustavio Mišić nesmotrenim prekršajem.

8' - Utakmica je nakratko prekinuta zbog ozljede – Leš je u naguravanju zadobio bolan udarac, no stoper Gorice ipak će moći nastaviti susret.

6' - Gosti su uspjeli izboriti korner, ali akcija nije urodila plodom.

4' - Prva prilika za Dinamo! Pierre-Gabirel uspio je proigrati Kulenovića koji potom, nažalost, nije uspio dobro primio loptute nije bilo pogotka.

1' - Počela je utakmica! Prvi napad je za Dinamo.

Održana je minuta šutnje za papu Franju i Nikolu Pokrivača.

Foto: PIXSELL/Marko Prpic

Plavi su u spomen Nikoli Pokrivaču nosili majice s njegovim licem.

U okviru 31. kola SuperSport HNL-a, prva utakmica dana zakazana je za 15 sati, a na rasporedu je ogled između Dinama i Gorice na stadionu u Turopolju.

Najava

Zagrebačka momčad je nakon nešto nestabilnijeg razdoblja ponovno pronašla pobjednički ritam. U posljednja dva kola svladali su Osijek s 2-0, a zatim i Šibenik s uvjerljivih 4-0. No danas ih očekuje protivnik koji im u posljednje vrijeme zadaje ozbiljne glavobolje.

Naime, Gorica je u posljednje četiri domaće utakmice protiv Dinama ostvarila solidan učinak – jedan trijumf, dva neriješena ishoda i samo jedan poraz, što Plavima nipošto ne ulijeva sigurnost pred današnji susret.

Trener zagrebačke momčadi, Sandro Perković, potpuno je svjestan izazova koji ih čeka:

"Igramo protiv Gorice, jedne izuzetno iskusne i kvalitetne ekipe koju vodi odličan trener, u jako dobrom nizu su. Mi tradicionalno protiv njih igramo teške i neizvjesne utakmice i takvu utakmicu očekujemo, ali znamo što nam ta tri boda nose."

Perković dodatno upozorava na formu domaćih:

"Zadnje četiri utakmice su bez poraza, prije Osijeka su dobili doma Istru, za koju svi znamo u kakvoj formi trenutačno igraju. Radi se o jednoj stvarno odličnoj momčadi. Da nas čeka teških 90 plus minuta, toga smo svjesni. Pripremili smo se za to."

Dodatnu glavobolju stručnom stožeru Dinama stvara činjenica da čak šestorici igrača prijeti suspenzija – Ademi, Baturina, Franjić, Mišić, Moharrami i Stojković već imaju po dva žuta kartona, a eventualni novi bi ih udaljio s travnjaka u narednoj utakmici.

A raspored ne prašta – nakon današnjeg ogleda slijedi veliki dvoboj protiv Rijeke na Maksimiru 27. travnja, a potom i Hajduk na Poljudu 3. svibnja.

Što se kadra tiče, Perković ima gotovo sve adute na raspolaganju osim Brune Petkovića koji se još oporavlja.

Dinamo danas jednostavno ne smije posrnuti, ali valja imati na umu i motivaciju domaćina koji se još uvijek bori za sigurnost u prvoligaškom društvu. Svaki osvojeni bod u ovoj fazi natjecanja zlata je vrijedan – i za jedne i za druge.

Glavni sudac susreta bit će Zdenko Lovrić iz Đakova, a pomoć u VAR sobi pružat će mu Mario Zebec iz Cestice te Goran Pataki, također iz Đakova.