Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić u srijedu je u društvu Realovog predsjednika Florentina Pereza potpisao novi jednogodišnji ugovor kojim će ostati u klubu do 30.lipnja 2023.

"Luka Modrić je obnovio ugovor u klupskom centru Ciudad Real Madrid", priopćio je aktualni španjolski i europski prvak.

Modrić je s 36 godina najstariji igrač u klubu, a na sjever Madrida je doputovao privatnim zrakoplovom. Nakon potpisa je bio predviđen njegov povratak u tabor hrvatske reprezentacije koja se priprema za dvoboj Lige nacija s Danskom, koji je na rasporedu u petak, 10. lipnja, u Kopenhagenu.

A na ovaj događaj osvrnuo se legendarni Predrag Mijatović.

Rijetki su poput njega

"Poznajem ga dobro i on ima isti entuzijazam i još će dugo igrati. Kod igrača poput njega, a ima ih još par sličnih, godine više nisu važne. Ako imate entuzijazma i zdravi ste, možete pružiti još puno toga. Većina igrača kad uđe u tridesete počnu dobivati na kilaži, ali profesionalci poput Luke gube na njoj. Počeo je sezonu sa 71 kg, a završio sa 70. To je tajna. Odigrat će još najmanje jednu sezonu na ovoj razini. Nisam iznenađen novim ugovorom. To mu je nagrada za sve što je napravio ove sezone", kazao je legendarni Peđa za Cadenu Ser.

Modrića iduće sezone čeka dodatni izazov. Na polusezoni se igra SP u Kataru. No, kako se čini to mu neće biti prioritet.

Real prioritet?

"Pitao sam ga za SP u studenom i hoće li se zbog toga više čuvati u Madridu. Rekao mi je da neće i da je SP jedna stvar, ali da mu je Real apsolutni prioritet i da se neće suzdržavati i igrati pod ručnom. Naglasio je da mu je Madrid sve", dodao je.

Puno se govori o njegovim godinama jer će u rujnu proslaviti 37. rođendan.

"Kada je prije deset godina došao nije mogao ni zamisliti da će sve ovo postići. Pet Liga prvaka je osvojio. Veliki nogometaši poput Ronalda, Ibrahimovića i još njih nekoliko, nisu niti jednu, a on ih je pet. Najnevjerojatnija stvar je da ne želi tu stati. Dok smo pričali o idućoj sezoni rekao mi je da moraju opet osvojiti prvenstvo, Ligu prvaka....", otkrio je Mijatović.

Želi se umiroviti u dresu Reala

Za kraj je dodao kako se Modrić želi umiroviti u dresu Reala.

"To je njegova ideja, ali ne razmišlja o tome previše. Njemu je najvažnija iduća sezona. Ako nastavi igrati kao ove sezone vjerojatno će ostati još godinu dana, dok god će klub to željeti. Luka želi igrati dok god će moći doprinositi. Kada osjeti da više nije toliko važan onda će razmisliti o drugim solucijama", završio je Mijatović.