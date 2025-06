Kovačev dragulj koji je presudio i Dinamu vraća se Englesku, potpisuje za klub koji voli

Chelsea i Borussia Dortmund su u SAD-u na Svjetskom klupskom nogometnom prvenstvu, a tamo su dogovarali i transfer mladog Engleza Jamieja Bynoe-Gittensa.

Ranije je Borussia odbila ponudu od 42 milijuna funti, ali sad je Chelseajeva poboljšana ponuda prihvaćena i 20-godišnji talent će potpisati za londonskog velikana i vraća se u Englesku. Jamie Bynoe-Gittens je bio igrač Chelseaja u mlađim kategorijama, a onda je otišao u Manchester City i sa samo 15 godina potpisao za Borussiju Dortmund. Za Žuto-crne je ove sezone odigrao 48 utakmica i zabio 12 golova te još pet namjestio. Jedan od tih pogodaka zabio je Dinamu na Maksimiru u Ligi prvaka u studenom prošle godine.

🚨💙 BREAKING: Jamie Bynoe-Gittens to Chelsea, here we go! Deal agreed club to club with Borussia Dortmund.



Contract until June 2032 for JBW who always wanted Chelsea.



Understand medical will take place TONIGHT for Jamie. 🩺🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



BVB accepted last bid, as @FabriceHawkins reports. pic.twitter.com/eIH4GWFmzr