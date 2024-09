Jakirović uoči utakmice protiv Bayerna: 'Moramo znati igrati pod pritiskom'

Dinamo u utorak na Allianz Areni igra prvu utakmicu u novom formatu Lige prvaka. Ligašku fazu natjecanja započet će protiv Bayerna, a susret dviju momčadi počinje u 21 sat.

Utakmicu su najavili trener Plavih Sergej Jakirović i hrvatski reprezentativac Bruno Petković.

"Sjajna utakmica je pred nama. S velikim protivnikom. Bayern je strašna momčad, jako dobro posložena. Dominantno su ušli u Bundesligu. Kad smo ih analizirali, ne znaš tko ima veću kvalitetu. Bez obzira na to što smo ušli u Ligu prvaka i ostvarili veliki uspjeh, naša ambicija tu ne prestaje. Moramo težiti igrati hrabro, odlučno, da maksimalno otežamo Bayernu koliko je u našoj moći. Moramo pomagati jedni drugima. Jasno jest da ćemo većinu utakmice biti podređeni. Ali zanima me koliko možemo parirati, u tranziciji nakon osvojene lopte pokušati ugroziti Bayern. Nadam se da ćemo to uspjeti u nekim dijelovima utakmice", započeo je Jakirović, a na njega se odmah nadovezao Petković:

'Svjesni smo svojih kvaliteta'

"Nismo zadovoljni samim time što smo došli ovdje. Bayern je jedna od najboljih momčadi na svijetu. Uz to su u ovu sezonu ušli jako, jako dobro. No, svjesni smo i mi svojih kvaliteta. Trebamo igrati na svoje karte i probati napraviti nešto. Osobni učinak, gol ili asistenciju, propustio bih za rezultat momčadi. Bilo bi mi drago zabiti stotinu golova ako je moguće, ali bitno jest da momčad napravi dobar rezultat."

Pitanja je bilo i o povratku Mišića o čemu Jakirović nije previše duljio.

"Mišić je u dobrom stanju. Bit će spreman. Napravio je u petak trening i testirali smo ga. Sve je u redu.

Bolna tema bila je i poraz od Hajduka u šestom kolu HNL-a gdje je Dinamo na Maksimiru podbacio i u minimalnom porazu od 1-0 izgubio vodstvo na tablici. Jakirović je nakon te utakmice rekao kako je ovaj poraz dobro došao momčadi da se malo spusti na zemlju, međutim Petković je ipak imao malo drugačije razmišljanje.

'Nije dobro što smo izgubili'

"Ne bih se složio s trenerom da je dobro što smo izgubili. Imali smo previše ofenzivaca koji nisu bili raspoloženi. Ne treba nam motivacija za Bayern. Analizirat ćemo da vidimo što smo radili loše protiv Hajduka", rekao je hrvatski reprezentativac, a Jakirović dodao:

"Naravno da niti ja nisam sretan što smo izgubili. Uvijek ću tjerati svoju momčad na pobjedu. U ofenzivnom dijelu protiv Hajduka smo podbacili. Primili smo pogodak iz jedne neopreznosti. To je nogomet, događa se."

Jakirović je komentirao i pripreme za Bayern te što se može očekivati.

"Vidjet ćemo što nam je bolje da što manje patimo u nekim dijelovima utakmice, a isto tako da možemo ugroziti Bayern. Kane ima jako veliku slobodu, morat ćemo preuzimati, imati kontrolu u boxu i međuprostorima", rekao je pa dodao:

"To je problem s kojim se ne susrećemo HNL-u. Radimo na mehanizmima otvaranja. Stvar je nekad i pozicioniranja, jako je važna igra na lopti, moramo znati igrati pod pritiskom, da se ne skrivamo. Imamo posla s jako dobro izbalansiranom momčadi.