Bosanskohercegovački mediji objavili su jutros vijest koja bi mogla zabrinuti sve navijače Rijeke: Sergej Jakirović je navodno prvi favorit za preuzimanje reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Radio Sarajevo tvrdi da su od izvora bliskom treneru Rijeke doznali da je prvi kontakt između NSBiH i Jakirovića već uspostavljen.

"Prema pouzdanim izvorima iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, Jakirović ima podršku predstavnika sva tri naroda u Izvršnom odboru NSBiH. Prethodnim izbornicima je nedostajala podrška barem jednog od tri naroda", piše Radio Sarajevo.

"Rekao bih da me zanima, ali malo je to komplicirano. Potpisao sam ugovor s Rijekom 1. prosinca koji vrijedi do kraja sezone 2025. Trebalo bi se puno stvari poklopiti da bih otišao iz Rijeke. Već sam izjavljivao da je to vrh trenerskog posla, da čovjek ne može birati kada će ta ponuda doći", rekao je nedavno Jakirović, koji je Rijeku preuzeo prije sedam mjeseci, za TV kanal NovaBH.

Podsjetimo, NSBiH je nakon debakla protiv Luksemburga (0:2) smijenio izbornika Faruka Hadžibegića i odmah počeo tražiti njegovog nasljednika.

Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je bez izbornika od svoje posljednje kvalifikacijske utakmice za odlazak na Euro u Njemačkoj iduće godine. Tada ih je u Zenici šokantno pobijedio Luksemburg 0:2, a Faruk Hadžibegić je smijenjen.