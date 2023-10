Nogometaši Gorice u susretu su 12. kola HNL-a na svom terenu svladali Dinamo sa 2-1 (0-0) i tako ostvarili prvu prvenstvenu pobjedu protiv zagrebačkog kluba u povijesti.

Dinamo je poveo golom Arijana Ademija (63), ali Gorica je okrenula preko Nikole Vujnovića (70) i Ante Mateja Jurića (90+2).

Nakon poraza protiv bivšeg kluba trener Dinama Sergej Jakirović stao je pred novinare:

"Tužan sam nakon ovog poraza. Smatram da smo kontrolirali cijelu utakmicu, krenuli smo dobro od prve minute i imali dobrih akcija. Na tome smo inzistirali. Izmjenama u poluvremenu smo željeli više prodornosti na desnoj strani. Poveli smo i nejasno mi je kako ne možemo obraniti jedan običan centaršut koji je lako obranjiv", priča i nastavlja:

"Evidentno je bilo da će tako igrati, ali nismo to napravili. To nam je evidentan problem i to treba reći. Na kraju je utakmica ušla u run 'n' gun i tu smo kontrolirali, ali nismo zabili gol i primili smo ga iz kontre. Čestitam Gorici", rekao je Jakirović u uvodu.

Vidovića ste izvadili na poluvremenu?

"Nisam bio zadovoljan njegovom energijom. Stalno je bio u prvoj ili drugoj brzini i to nije bilo dobro. Zato sam ga izvadio."

Individualne greške obrane su presudile?

"Da, meni je to tako izgledalo s terena, a kad vidim na televiziji bit ću vjerojatno još više ljut. Ali džaba meni što sam ja ljut jer mi prosipamo bodove. U analizi se sve zna što tko radi, ali uvijek postoji taj ljudski faktor hoćeš li prepoznati situaciju ili nećeš. Mi ih nismo prepoznali i kapitulirali smo."

