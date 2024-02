Trener Dinama Sergej Jakirović najavio je dvoboj s Varaždinom na press konferenciji za medije:

"Sigurno da će nam pobjeda proti Betisa u psihološkom smislu puno značiti, vidjeli smo da možemo igrati na visokoj razini. Veseli pobjeda, ali svjesni smo da je to tek prvo poluvrijeme. Ništa nije gotovo i ima još druga utakmica. Između toga nas čeka Varaždin, i dečki sami su već iza utakmice u Sevilli skrenuli pozornost da nas čeka važna utakmica u nedjelju. Glavni cilj je uzeti tri boda", kaže u uvodu.

Posljednja utakmica s Varaždinom završila je podjelom bodova.

"Ispromašivali smo se, u prvih 20 minuta moglo je biti komotno 0-3 i kako to biva od početka ove sezone otišli smo u minus. Ganjali smo rezultat, uspjeli izjednačiti pred kraj, doslovno u zadnjoj minuti. I svjesni smo da nas čeka zahtjevan i rasterećen suparnik. Na terenu moramo pokazati i prenijeti energiju koju smo pokazali u Sevilli."

Varaždin u zadnjih pet utakmica ima samo jedan poraz….

"Svaka utakmica je priča za sebe i novo dokazivanje. Veseli me da su momci psihološki pokazali mentalnu snagu. Nije lako nakon svega što se dogodilo u prvenstvu doći na noge Betisu. Gdje momčadi inače jako rijetko pobjeđuju. I drago mi je da smo pokazali da nismo mi zaboravili igrati. Protivnik će nas sutra čekati na polukontre i kontre, ali dobro. Držat ćemo se plana igre, da budemo kombinatorni i dosta pokretljivi te da što više puta pucamo po golu. To stalno zahtijevamo. Ne da silujemo jer imamo stvarno jako puno igrača s odličnim udarcem pa me nekada čudi kada previše kombiniramo, kada želimo ušetati s loptom u gol."

Kako su plavi dečki s energijom pred sudar s Varaždincima? Utakmica s Betisom i put moguće su iscrpili Jakirovićeve dečke?

"U petak je bilo dobro premda smo praktički izgubili noć. Došli smo u pola pet izjutra, tek tad smo sletjeli. Dok smo došli do stadiona, dok su svi otišli svojim kućama… To vam je šest ujutro. Popodne smo s njima komunicirali jesu li se dobro naspavali, ali danas je drugi dan. Vidim da je i njima laknulo što se tiče te utakmice pa će priprema za ovu biti dobra i energija će biti dobra. I da će svi htjeti igrati, a na meni je da procijenim na kojim pozicijama i gdje nam treba ta energija kako bi uspjeli iskontrolirati sve što će se događati na terenu."

Na pitanje koliko će biti promjena u udarnom sastavu, Jakirović je rekao:

"Tri. Tri igrača za sada. Zagi ima problema s kukom i s prstom na ruci pa će braniti Nevistić!. Odlučili smo Zagorca zaliječiti."

