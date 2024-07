Dinamo se u odličnom izdanju predstavio maksimirskoj publici. Plavi su pred ispunjenim zapadom dolje, jedinom otvorenom tribinom za ovaj dvoboj koji je primio i više ljudi nego što je prodano karata, realno, i neka je, potopili Vardar sa 3-0. Strijelci za Dinamo su bili Kulenović u 37., Pjaca u 45.+1 i Torrente u 85. Pjaca je imao premijeru na Maksimiru nakon 8 godina. Posljednji put kad je igrao za Dinamo u kvalifikacijama za Ligu prvaka upravo protiv Vardara, Marko je zabio dva gola iz penala.

Foto: Josip Regović/PIXSELL

Navijači su Pjacu pozdravili s pljeskom. Zaigrao je na desnom krilu Marko, što je bio Jakirovićev eksperiment. Nadamo se eksperiment, ne rješenje, jer bi to značilo da se odustalo od dovođenja desnog krila, a ta pozicija je najkritičnija. Dinamo nije, prema posljednjim informacijama, odustao od Marca Pašalića, ali Damir Mišković također nije popustio u svojim zahtjevima. Procjenjuje se da ispod 6 milijuna Mišković neće Dinamu dati Pašalića, a Dinamo ne misli ići iznad svoje službene ponude, tj barem ne do razine koju to očekuju na Rujevici.

Arber Hoxha zaigrao je na lijevom krilu, ali i on može odigrati na desnoj strani. Jakirović je započeo utakmicu s Kulenovićem i Petkovićem u napadu, što je neke iznenadilo.

Sergej Jakirović se odlučio za formaciju 4-4-2, što je isto bilo malo iznenađenje. Ristovski je bio desni bek, Bernauer i Teophile središnji stoperi, a Pierre-Gabriel lijevi bek. Strateg Plavih kultnom klubu iz Sjeverne Makedonije predstavio ovaj Dinamo:

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Dinamo: Nevistić (od 46. Zagorac) - Ristovski (od 46. Mikić), Bernauer (od 46. Torrente), Theophile (od 46. Mmae), Pierre-Gabriel (od 46. Mikić) - Sučić (od 46. Vrbančić), Mišić (od 46. Pavić) - Hoxha (od 46. Kačavenda), Petković (od 46- Brodić), Pjaca (od 46. Rog) - Kulenović (od 46. Horvat).

Nakon što su prvi dio završili sa vodstvom 2-0, Jakirović je odlučio mijenjati. Naravno da je... u drugo poluvrijeme Sergej Jakirović je krenuo s potpuno novih jedanaest igrača u formaciji 4-3-3, s Brodićem, Kaćavendom i Rogom kao najofenzivnijim nogometašima. Mladi Mikić je isto bio ofenzivan i u nekim trenucima iznimno opasan. Horvat je zamijenio Kulenovića. Pavić je ušao umjesto zadnjeg veznog Mišića.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Prvi put u Dinamovom dresu mogli vidjeti novog stopera, Marokanca Mmaeea, te plejadu nekih mladih igrača poput Vrbančića, Dinamovog Paula Scholesa.

Nakon sraza protiv Vardara zagrebački plavi će 26. i 27. kolovoza u Maksimiru ugostiti ukrajinski Šahtar, a obje utakmice na rasporedu su isto od 21.00. Na austrijskim pripremama Dinamo je odigrao dvije utakmice koje su bile zatvorene za javnost, onu protiv CSKA 1948 (6:2) i Krivbasa (0:2), tako da su dinamovci u punom pogonu i naletu za novu sezonu.

