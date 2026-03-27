Jagušić uoči ključne utakmice zove navijače: 'Upad je besplatan, dođite i podržite nas'

Hrvatska reprezentacija do 21 godine u utorak, 31. ožujka, dočekuje Tursku u Osijeku. Nakon remija 1:1 u Trabzonu, igrači Ivice Olića u uzvratu love pobjedu na domaćem terenu.

Adriano Jagušić dobro zna što Hrvatsku očekuje u uzvratnom susretu protiv Turske, nakon što je nastupio u prvoj utakmici u Trabzonu.

“Dolje smo cijelu utakmicu dominirali i onda primili taj nesretan pogodak iz moje pogreške. No, brzo smo se vratili u utakmicu. Sada igramo na domaćem terenu, očekujem veliku podršku s tribina i vjerujem da smo favoriti”, istaknuo je Jagušić.

Mlada hrvatska reprezentacija dosad je odradila vrlo uspješan kvalifikacijski ciklus – bez poraza, uz jedan remi, upravo protiv Turske u Trabzonu (1:1). U posljednjem susretu Hrvatska je slavila u gostima kod Mađarske (2:0), a prethodno je uvjerljivo pobijedila Litvu (4:0). Izabranici Ivice Olića upisali su i pobjedu protiv Ukrajine (1:0).

Turska trenutačno drži prvo mjesto na ljestvici s 11 bodova i utakmicom više, dok je Hrvatska druga s bodom manje.

U reprezentaciji je ovoga puta i nekoliko novih imena, no atmosfera u momčadi je, kako kaže Jagušić, na visokoj razini.

“Sve je super, atmosfera je jako dobra. Naravno, mi koji smo novi trebamo se što prije uigrati i pokazati svoje kvalitete kako bismo to maksimalno iskoristili. Još se privikavamo, ali kroz trening ili dva sve će sjesti na svoje mjesto.”

Za kraj je uputio i poziv navijačima:

“Pozivam sve navijače da dođu, ulaz je besplatan i očekujemo vas u što većem broju.”

Utakmica između Hrvatske i Turske igra se 31. ožujka s početkom u 17:30 sati na Opus Areni u Osijeku, a ulaz za sve gledatelje je besplatan.

