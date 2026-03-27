FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OSIJEK GORI /

Jagušić uoči ključne utakmice zove navijače: 'Upad je besplatan, dođite i podržite nas'

Jagušić uoči ključne utakmice zove navijače: 'Upad je besplatan, dođite i podržite nas'
×
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U reprezentaciji je ovoga puta i nekoliko novih imena

27.3.2026.
18:47
Sportski.net
Goran Stanzl/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatska reprezentacija do 21 godine u utorak, 31. ožujka, dočekuje Tursku u Osijeku. Nakon remija 1:1 u Trabzonu, igrači Ivice Olića u uzvratu love pobjedu na domaćem terenu.

Adriano Jagušić dobro zna što Hrvatsku očekuje u uzvratnom susretu protiv Turske, nakon što je nastupio u prvoj utakmici u Trabzonu.

“Dolje smo cijelu utakmicu dominirali i onda primili taj nesretan pogodak iz moje pogreške. No, brzo smo se vratili u utakmicu. Sada igramo na domaćem terenu, očekujem veliku podršku s tribina i vjerujem da smo favoriti”, istaknuo je Jagušić.

Mlada hrvatska reprezentacija dosad je odradila vrlo uspješan kvalifikacijski ciklus – bez poraza, uz jedan remi, upravo protiv Turske u Trabzonu (1:1). U posljednjem susretu Hrvatska je slavila u gostima kod Mađarske (2:0), a prethodno je uvjerljivo pobijedila Litvu (4:0). Izabranici Ivice Olića upisali su i pobjedu protiv Ukrajine (1:0).

Turska trenutačno drži prvo mjesto na ljestvici s 11 bodova i utakmicom više, dok je Hrvatska druga s bodom manje.

U reprezentaciji je ovoga puta i nekoliko novih imena, no atmosfera u momčadi je, kako kaže Jagušić, na visokoj razini.

“Sve je super, atmosfera je jako dobra. Naravno, mi koji smo novi trebamo se što prije uigrati i pokazati svoje kvalitete kako bismo to maksimalno iskoristili. Još se privikavamo, ali kroz trening ili dva sve će sjesti na svoje mjesto.”

Za kraj je uputio i poziv navijačima:

“Pozivam sve navijače da dođu, ulaz je besplatan i očekujemo vas u što većem broju.”

Utakmica između Hrvatske i Turske igra se 31. ožujka s početkom u 17:30 sati na Opus Areni u Osijeku, a ulaz za sve gledatelje je besplatan.

Adriano JagušićHrvatska U21 ReprezentacijaHrvatska Mlada Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike