Gorica i Hajduk odigrali su u srijedu navečer 0:0 u utakmici 31. kola 1.HNL u Velikoj Gorici. Splitski sastav imao je više prilika za pogodak, posebice u drugom poluvremenu, no i Goričani su mogli doći do sva tri boda.

Hajduk je ovim rezultatom došao do 58 bodova, 12 manje od vodećeg Dinama. Zagrebački klub u idućem kolu gostuje na Poljudu, gdje će pobjedom ili remijem imati povijesnu šansu proslaviti, odnosno potvrditi osvajanje HNL-a.

Leko: Iskukali smo se u ova tri mjeseca

"Utakmica je bila kao što smo očekivali. Htjeli smo imati posjed i čekati naše momente, da nađemo prostore među linija. Mislim da smo bili bolji, imali smo pet-šest šansi. Čestitam Gorici na bodu, imali su u drugom poluvremenu par prilika. Došli smo ovdje po tri boda, nismo uspjeli, ostaje žal. Ovo su bili nezgodni dani, puno emocija oko kluba. Teško je bilo ostaviti fokus. Idemo dalje, u nedjelju je nova utakmica. Želimo odigrati dobro i pobijediti", rekao je trener Hajduka Ivan Leko.

"Htio sam više nereda, organiziranog kaosa"

"Falio nam je samo gol. Gorici je teško stvarati šanse. Dobili su Osijek, Rijeku, remizirali s Dinamom. Falilo nam je brzine pasa, još više riskantnih pokušaja prema naprijed i završnica. Kada stvoriš pet-šest šansi moraš zabiti gol-dva. Nije ovo bio vau-nogomet, ali bili smo bolji. Htio bih vidjeti Hajduk još dvije brzine više, još više nereda, organiziranog kaosa u terenu.

U kakvoj smo situaciji, pokušavamo igrati organizirano sa strpljenjem da bismo uzeli što više bodova. Protiv DInama ćemo odigrati na rezultat. Iskukali smo se u ova tri mjeseca, muče nas ozljede i kartoni. Poznavajući momke i njihovu svijest, inteligenciju i želju, ljubav prema dresu, mi ćemo sigurno protiv Dinama dati sve od sebe", rekao je Leko.

Sopić: Neka mi netko objasni pošto sam ja telac

"Energetski jako zahtjevna utakmica za nas, ako se igra engleski tjedan u ligi u kojoj sam igrao, a to je Njemačka. Rekao sam to i na televiziji i neka me slobodno kazne, ali nije mi jasno i ja sam telac ako smo mi igrali nakon tri dana, a Lokomotiva recimo nakon šest. Svojim igračima skidam kapu do poda, neupitna je kvaliteta Livaje u svakom potezu", rekao je Sopić na konferenciji za medije.

Gorica prestigla Šibenik

"S druge strane je danas stajao Hajduk. Moramo respektirati protivnika i njegovu kvalitetu. Ne mogu reći da nisam zadovoljan s nulom. Htjeli smo pobijediti, ali i Hajduk je. Zadovoljni smo s bodom jer smo energetski bili prazni. Igrali smo utakmicu nakon tri dana.

Nije prvi put. Kada smo igrali zaostalu utakmicu s Varaždinom, igrali smo na Maksimiru nakon dva i pol dana. Ne znam tko to određuje. Možda bih mogao igrati svaki dan da treniram Manchester United i imam 47 igrača", dodao je Sopić, čija je momčad došla na 27 bodova, koliko ima i Šibenik. Goričani su zbog bolje gol-razlike prestigli Šibenčane, koji se sada nalaze na dnu lige.