Nogometaši Gorice u prvoj su utakmici 29. kola HNL-a kao gosti deklasirali Šibenik sa 4-0 (4-0) i tako im se približili na samo bod zaostatka u borbi za izbjegavanje posljednjeg mjesta koje vodi u niži rang natjecanja.

Dvostruki strijelac bio je Toni Fruk (8, 18), a po jedan gol su dodali Merveil Ndockyt (13) i Slavko Bralić (41).

Goričani su u utakmicu koja je označena kao "biti ili ne biti" krenuli uraganski, već u prvih pet minuta stvorili nekoliko izglednih prilika i samo je sreća spasila Šibenčane od pada u rezultatski zaostatak. No, u 8. minuti sreća je napustila domaće i Gorica je nagrađena za svoj pristup. Fućak je okomitom loptom proigrao Bralića koji se ubacio u kazneni prostor Šibenika, njegov udarac obranio je Rogić, ali lopta se odbila do Fruka koji je bio spreman i poslao je loptu u mrežu.

Gorica niti nakon vodstva nije smanjila pritisak i samo pet minuta potom je povećala prednost. Mitrović je povukao sa sredine igrališta, njegov udarac s distance je zavšio u bloku, no lopta je stigla do Fruka koji ju je smirio za udarac Ndockyta koji je sa 20-ak metara pogodio sam donji desni kut za svoj prvi pogodak u HNL-u u karijeri. Dojam je kako je domaći vratar i kapetan Rogić u toj situaciji mogao i bolje reagirati no kako ga je u tome spriječila ozljeda desnog kuka.

Rogić je pokušao još neko vrijeme nastaviti na golu, ali bilo je očito kako nije u potpunosti spreman. Gorićani su to iskoristili i u 18. minuti stigli do trećeg pogotka. Upravo je Rogić loše ispucao loptu i u nezavidnu situaciju doveo svoju obranu. Matić je potom prekršajem tik izvan kaznenog prostora zaustavio Fućka, a izvođenja slobodnog udarca prihvatio se Fruk koji je prebacio živi zid i pogodio desnu stranu vrata dok se Rogić nije niti pomaknuo. Nedugo potom vratar Šibenika je zbog ozljede morao napustiti travnjak.

Iako je nakon trećeg primljenog gola Šibenik preuzeo inicijativu i stvorio nekoliko dobrih prilika za povratak u utakmicu, Gorica je pred kraj prvog poluvremena postigla i četvrti gol te riješila sve dvojbe oko pobjednika. Pršir je izveo slobodni udarac s lijeve strane na drugu vratnicu gdje je utrčao vrlo aktivni Bralić te sjajnu utakmicu okrunio i pogotkom.

Gorica je i dalje na dnu ljestvice, ali sada ima 23 boda, samo jedan manje od devetog Šibenika, dok je prije tri kola razlika u bodovima bila osam u korist Šibenčana.