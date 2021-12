Disciplinski sudac Hrvatski Telekom Prve lige, Alan Klakočer, donio je u utorak odluke o kaznama iz 20. kola HT Prve lige.

Nakon derbija s Osijekom Hajduk je dobio veliku novčanu kaznu, ali i jednu utakmicu pred praznim tribinama na Poljudu. Evo što je točno objavljeno na stranicama Prve HNL.

Hajduk je kažnjen jedinstvenom kaznom od 70.000 kuna i jednom utakmicom bez gledatelja zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) i diskriminirajućeg ponašanja domaćih navijača (čl. 88. DP HNS-a) tijekom utakmice s Osijekom.

" Domaća navijačka skupina Torcida, smještena na sjevernoj tribini (6548 pripadnika), pet minuta prije početka utakmice, a za vrijeme koreografije bacanja traka rola papira ispred iste tribine, pale jednu baklju, dvije svjetleće dimne bljeskalice, jednu rasprskavajuću pirotehničku raketu, te šest dimnih kutija koje su pravile dim narančaste boje, a od kojih je jedna gorjela i u prvoj minuti utakmice. Također, u 38. minuti pale jednu dimnu kutiju, u 41. minuti tri baklje, od 51. do 53. minute pale tri baklje, od kojih su dvije bačene na prostor ispred iste tribine."

"Od 56. do 58. minute pale tri baklje, od kojih su dvije bačene na prostor ispred iste tribine, te od 62. do 63. minute pale devet baklji i četiri svjetleće dimne bljeskalice, koje su sve dogorjele na istoj tribini, te u 64. minuti bacaju jedan topovski udar, a od 65. do 69. minute pale oko 25 baklji, četiri svjetleće dimne bljeskalice, od kojih su četiri baklje bačene u teren za igru, kojom prilikom se igra nije prekidala, a osam baklji je bačeno u prostor ispred iste tribine. U 74. minuti zapaljena je jedna baklja, u 75. minuti dvije baklje, u 83. i 88. minuti zapaljene su po jedna baklja i sve su dogorjele na istoj tribini. U 21. i 70. minuti cijeli stadion uzvikuje: “Cigane, Cigane“ na sudačku odluku prilikom dodjele opomene. Također, u 76. minuti na tribini istok se pali jedna dimna kutija koja je pravila dim narančaste boje", stoji u obrazloženju.

'Ponovio se prekršaj'

Klakočer je u utorak u razgovoru za Novu TV govorio o kazni za splitski klub.

"Vodio sam se isključivo Disciplinskim pravilnikom kojim su propisane kazne za prekršaj samo za utakmicu Hajduk - Osijek. Hajduk je kažnjen s obzirom da se ponovio prekršaj iz članka 88.", rekao je Klakočer i u nastavku odgovorio na pitanje je li svjestan da će mu mnogi zamjerati zbog ove odluke i uspoređivati s utakmicom Hajduka i Rijeke na Rujevici kada su dva navijača utrčala na teren i napali igrače Hajduka i fizioterapeuta splitskog kluba:

"Radi se o dva različita prekršaja koja nisu identična. Pravilnikom je propisano, konkretno za utakmicu na Rujevici, vodio sam se člankom 67. koji opisuje nerede na utakmici, dok se ovdje radi o članku 88. koji opisuje o diskriminirajuće ponašanje."