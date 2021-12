Predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić gostovao je u četvrtak na Radio Splitu kod Srđana Fabijanca i govorio o turbulentnoj godini 'Bijelih koju je obilježio dolazak velikih pojačanja, na čelu s najboljim igračem HNL-a Markom Livajom, ali i neki razočaravajući rezultati te rano ispadanje iz Europe.

Polusezonu je Hajduk dočekao na četvrtoj poziciji, s pet bodova manje od vodećeg Dinama, i Splićani u nastavak natjecanja ulaze s velikim optimizmom jer bilježe sjajne rezultate otkako je ekipu preuzeo Valdas Dambrauskas.

'Da nije Hajduk, on ne bi došao'

Jakobušić je analizirao situaciju s Livajom, koji je na Poljud stigao u siječnju, a na ljeto je produžio ugovor s Hajdukom.

"Teže ga je bilo dovesti nego zadržati. Nema slučajnosti, ništa se ne događa slučajno, ali je sve stvar fokusiranosti i kad nešto želite. Treba se dosta toga poklopiti. Ja sam više za predviđanje problema, nego za rješavanje. Bitan je 'timing' i reagirati kako treba. Ne volim izdizanje iznad kluba, ne volim pretjerano spominjanje jedne osobe, bilo koga, uvijek je tu Hajduk. Da nije Hajduk, on ne bi došao. I da nije ove Hajdukove energije, ne bi Livaja bio Livaja", rekao je predsjednik Hajduka pa zaključio:

"Moj zadatak i Uprave je da stvorimo okruženje u kojemu se svi dobro osjećaju, kako zaposlenici i navijači, tako i igrači. Naravno da ima veze psihologija i da li imate novaca, a Hajduk nema novaca i na što ideš? Ideš na osobnost, na ego, taštinu, nadu... Ne možeš Livaju dovesti za novce, moraš ga dovesti ili kao neko oslobođenje, pokažeš mu nešto, nešto se dogodi i onda u tom trenutku reagiraš. I ostao je tri godine s nama i najviše me veseli kad čujem da ide u prvom mjesecu. To znači da mnogima smetamo jer su to želje kako bi neki htjeli da bude."