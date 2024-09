Nenad Bjelica, ako se ne dogodi neko čudo i atomska bomba ne padne na Zagreb, postat će novi trener Dinama, po ugovoru do 30. 6. 2026. I to je najbolji izbor za zagrebačke plave, jer je Nenad Bjelica u prošlom mandatu, koji je trajao od 2018. do 2020., napravio velike stvari.

Ne samo što je rušio na Maksimiru jednu Atalantu u Ligi prvaka sa 4-0 i nakon 49 godina čekanja prezimio u Europi, nego je i složio kostur momčadi koja je i dan danas vidljiva. Bjelica je Dinamo vodio u 100 utakmica, izborio je europsko proljeće i osvajao 2.31 bod po utakmici.

Dinamo bio konkurentan u skupini s Atalantom, Šahtarom i Manchester Cityjem. Na koncu su Plavi osvojili pet bodova, jedan manje od Šahtara, odnosno dva od Atalante. Bili su na korak prolaska u daljnju fazu Lige prvaka.

Neno je bio prva trenerska opcija u klubu, a kako doznajemo, u utrci je pobijedio i slavnog Fabija Cannavara, koji je bio druga opcija. No, to nije sve. Ruud van Nistelrooy, kako javljaju Sportske novosti, također je bio kandidat kojeg je Bjelica pobijedio, a pobijedio ih je, između ostalog i zbog jednog obećanja Zajecu i ekipi, onog najbitnijeg, presudnog - Obećao je Nenad Bjelica, naime, da će Dinamo osvojiti naslov prvaka Hrvatske. To smo doznali iz dobro obaviještenog izvora bliskog vrhuški Dinama.

Paul Le Guen, francuski trener koji je u karijeri vodio Olympique Lyon, PSG i Glasgow Rangers, također se spominjao kao jedan od kandidata. Lucien Favre, Walter Mazzari, a potom i Damir Krznar, isto su imena koja su se pojavila u javnom eteru. Posebno je zanimljiva bila kandidatura Krznara koja je bila vrlo jaka, ali na kraju je jednim dijelom presudila i snažna poveznica s pravomoćno osuđenim kriminalcem i bjeguncem od hrvatskog pravosuđa, grobarom hrvatskog nogometa i Dinama - Zdravkom Mamićem.

Inače, u srijedu navečer je postignut usmeni dogovor raskida ugovora između Nenada Bjelica i njemačkog Union Berlina. U četvrtak prijepodne bi se to trebalo formalizirati, a potom slijedi potpis i predstavljanje u Maksimiru. Sve se, dakle, zgotovilo u tri dana, iako prošle nedjelje Bjelica nije ni bio kontaktiran.

"Bjelica ti je, dragi, siguran ko' kuća. U četvrtak ide teaser video na društvenim mrežama kako čiste one njegove stolice na zapadu kad je dobio isključenje", javio nam je jučer naš dobro obaviješteni izvor.

