Hrvatski vezni nogometaš Ivan Rakitić, koji će u četvrtak igrati za Sevillu u četvrtfinalu Europske lige protiv Manchester Uniteda, rekao je da nije siguran hoće li njegova momčad proći dalje nakon odigranih 2-2 u Engleskoj, no da će dati sve od sebe.

"Jedva čekamo da počne utakmica, jer smo svjesni njene važnosti", rekao je na konferenciji za medije 35-godišnji kapetan Seville.

Andalužani su prije tjedan dana na Old Traffordu izvukli remi zahvaljujući Manchesterovim autogolovima u 84. i 92. minuti. Na svom ispunjenom stadionu Ramon Sanchez-Pizjuan nadaju se pobjedi.

"Ne mogu garantirati da ćemo proći u polufinale, ali mogu da ćemo dati sve od sebe ne terenu", napomenuo je Rakitić dodavši da je "Manchester United jedna od najboljih ekipa u Europi".

Sevilla je šest puta osvajala Europski ligu, posljednji put 2020., no ove sezone joj ne ide dobro u prvenstvu. Nalazi se na 13. mjestu među 20 klubova, ali joj je gostujuća pobjeda od 2-0 u nedjelju nad Valencijom, koja je u zoni ispadanja, udahnula optimizam.

"Pobjeda nad Valencijom nas je umirila malo, no već sutra nas čeka veliko uzbuđenje. Atmosfera će biti sjajna, kao što je uvijek na našem stadionu", poručio je igrač s brojem 10 na leđima.

Utakmica s Manchesterom bit će mu 40. ove sezone.

Rakitić kaže da mu je pehar Europske lige osvojen sa Sevillom 2014. najdraži u klupskoj karijeri.

"Često me pitaju koja mi je osvojena titula najvažnija. Moglo bi se pomisliti da je to Liga prvaka (2015. s Barcelonom), no ja uvijek kažem da je to Europska liga 2014.", izjavio je.

"Ne samo zbog podizanja pehara, i euforije koja uz to dolazi, nego i zato što smo te godine imali 15 novih igrača i što smo se bili kvalificirali za to natjecanje odustajanjem nekih drugih ekipa, kada su nas praktično digli s godišnjeg odmora", dodao je.

Uoči susreta s Manchester Unitedom, trećeplasiranom ekipom engleskog prvenstva, optimističan je zbog ranijih uspješnih nastupa u tom natjecanju.

"Dođeš u bilo koje mjesto i pričaš o Europskoj ligi, a zatim čuješ kako svi govore da je to Sevillino natjecanje", rekao je.

Sevilla je podizala pehar Europske lige tri puta zaredom od 2014. do 2016.